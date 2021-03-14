中職／陳品捷敲龍隊首安、首轟被丟包？球團澄清了

味全龍隊今天以2：3敗給統一獅隊，未能在球隊回歸後首戰拿下勝利，不過陳品捷包辦了龍隊回歸首安、首轟，成為關注焦點，賽後出現小插曲，被球迷誤以為遭球隊巴士「丟包」，龍隊也澄清，陳品捷是自己開車。

龍隊自1999年解散後，相隔21年，在今天重返中職一軍戰場，陳品捷不僅在二局上敲出二壘安，成為龍隊回歸首安，7局上更敲出陽春砲，也是團隊首轟。

陳品捷表示，大家賽前看起來都滿緊張的，自己也希望能夠先有表現，讓大家稍微輕鬆一點，「原本想說（曾）傳昇熱身賽很火燙，赫雷拉打擊很好，（首安）應該輪不到我吧」。

過去在富邦悍將隊四年敲出20轟，陳品捷有長打能力但不算砲手，自己也沒想到會成為球隊首轟締造者，「今年換球以為沒這麼容易，沒想到風剛好吹過去」。

這發全壘打將比數追近到1分差，陳品捷回到休息室時氣氛很嗨，他也期待劉基鴻先把分數追平，自己再敲超前打點，不過最後未照陳品捷的劇本走，但久違的第一場比賽，他說：「自己是擴編選秀來到這隊的，很感謝公司。」

賽後球團遞上兩顆紀念球，陳品捷也與撿到全壘打球的球迷合照，也稍為延誤時間，離開球場時球隊巴士已駛離，這一幕剛好被球迷拍到，以為巴士丟下陳品捷就離開。

龍隊球團表示：「因為明天球隊休假，陳品捷是自行開車。」至於球迷為何會誤會？球團也解釋，是因為品捷想知道能否把裝備袋放上巴士。