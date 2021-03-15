專家看法／中華職棒2021總冠軍大預測

中華職棒2021年球季已正式開打，味全龍重回聯盟之後，五支球隊的對戰有更多組合，球迷比賽看膩的狀況可以大為紓緩。同時比賽用球恢復係數下修，長打滿天飛的狀況或許將大為減少，但也有助於縮短過於冗長的比賽時間，賽事精彩度反而有可能更為提高，今年的比賽也將更加好看。

聯合新聞網特別向特約作家發出問卷，請他們預測今年度的總冠軍，以及年度MVP、新人王、全壘打王、勝投王等人選，請球迷參考，也歡迎您一起在討論區留下您的預測！

特約作家Tzuyi 2021球季上半季冠軍：中信兄弟 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：富邦悍將 2021球季年度MVP：高國輝 2021球季年度新人王：劉基鴻 2021球季全壘打王：高國輝 2021球季勝投王：王維中 心情小語：新球季換了新球，又有新球隊的加入，中職總算有了新的樣貌。富邦展望下半季，讓他們與總冠軍更近了一步；中信陣容堅強且紮實，仍會強力晉級台灣大賽；統一奪冠的因子將會被特別針對，今年不會輕易過關；樂天兼顧換血及戰績，不一定會有好的表現；味全新血經驗不足，挑戰4成勝率就不算失敗。 ☆ 作家文章列表

特約作家ramos 2021球季上半季冠軍：統一獅 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：富邦悍將 2021球季年度MVP：傑斯 2021球季年度新人王：劉基鴻 2021球季全壘打王：張志豪 2021球季勝投王：傑斯 心情小語：盼了10餘年，中職終於有第5隊，而且還是「龍魂不滅」，對戰組合增加，新球季讓球迷更加期待，在職棒產業一片欣欣向榮，薪資飛漲之際，球員一定要記住，現在這片好光景，是許多前輩與從業人員所打下的良好基礎，莫忘初衷，用一生懸命的精神在場上奮戰，在場下精進自己的球技，為台灣棒球帶來向上提升的力量。 ☆ 作家文章列表

特約作家Hiyan 2021球季上半季冠軍：統一獅 2021球季下半季冠軍：中信兄弟 2021球季總冠軍：統一獅 2021球季年度MVP：陳韻文 2021球季年度新人王：劉基鴻 2021球季全壘打王：林安可 2021球季勝投王：鄭凱文 心情小語：相隔許久的新軍加盟為中華職棒注入新的活力與元素，話題十足。加上旅外回歸潮，六月的選秀會之後，將掀起另外一波高潮，是相當有看頭的職棒32年。 ☆ 作家文章列表

特約作家王婉玲 2021球季上半季冠軍：中信兄弟 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：富邦悍將 2021球季年度MVP：德保拉 2021球季年度新人王：徐若熙 2021球季全壘打王：朱育賢 2021球季勝投王：德保拉 心情小語：想了解更多業餘棒球動態，鎖定我的專欄就對了！ ☆ 作家文章列表

特約作家福耳 2021球季上半季冠軍：中信兄弟 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：富邦悍將 2021球季年度MVP：高國輝 2021球季年度新人王：李凱威 2021球季全壘打王：高國輝 2021球季勝投王：索沙 心情小語：哩賀，大家好，Nga'ay ho ！我是福耳，從小看棒球長大，這幾年去了好幾趟沖繩春訓，日職各隊主場及地方球場賽事，中職則是連續幾年都入場超過50場，三級賽事也稍有涉略，是個不折不扣的棒球痴。最近開始在我的YouTube頻道《福耳小連》分享日本及台灣職棒的分析，歡迎大家來玩唷。 ☆ 作家文章列表

特約作家Dennis 2021球季上半季冠軍：中信兄弟 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：中信兄弟 2021球季年度MVP：王維中 2021球季年度新人王：古林睿煬 2021球季全壘打王：張志豪 2021球季勝投王：羅力 心情小語：睽違12個年頭，中職再度突破4隊的陣容，今年扶正的味全龍究竟能為中職帶來什麼樣的新氣象？令人期待！有緣看到泰山的引退賽嗎？ ☆ 作家文章列表

特約作家蔡政益 2021球季上半季冠軍：統一獅 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：統一獅 2021球季年度MVP：林安可 2021球季年度新人王：劉基鴻 2021球季全壘打王：林安可 2021球季勝投王：德保拉 心情小語：富邦悍將下半季大爆發 ☆ 作家文章列表

特約作家陳志強 2021球季上半季冠軍：統一獅 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：統一獅 2021球季年度MVP：蘇智傑 2021球季年度新人王：陳真 2021球季全壘打王：林安可 2021球季勝投王：傑斯 心情小語：味全龍回來了，我心心念念的中信鯨回不來（「中信」有回來，但「鯨」沒有），於我而言看中職的心情依然有缺憾。看到龍迷在那邊吵隊徽跟球衣很難看，身為鯨迷只想說：「還有得吵吵鬧鬧 真是幸福 嗚嗚」。今年希望是雙城在季後賽止敗以及疫情早日平息，全球棒壇能盡快恢復往昔。 ☆ 作家文章列表

同場加映 球迷預測

陳宇俊 (洪一中球迷) 2021球季上半季冠軍：中信兄弟 2021球季下半季冠軍：富邦悍將 2021球季總冠軍：富邦悍將 2021球季年度MVP：林益全 2021球季年度新人王：余謙 2021球季全壘打王：林智勝 2021球季勝投王：德保拉 心情小語：台北大巨蛋啟用以後中信兄弟才會封王，今年球不彈，看好悍將發力。