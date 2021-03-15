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專家看法／中華職棒2021總冠軍大預測

聯合新聞網 / 綜合報導
蝦密？！沒有作家看好味全龍會奪冠就算了，竟然連桃猿也一票都沒有！ 聯合報系資料照片
蝦密？！沒有作家看好味全龍會奪冠就算了，竟然連桃猿也一票都沒有！ 聯合報系資料照片

中華職棒2021年球季已正式開打，味全龍重回聯盟之後，五支球隊的對戰有更多組合，球迷比賽看膩的狀況可以大為紓緩。同時比賽用球恢復係數下修，長打滿天飛的狀況或許將大為減少，但也有助於縮短過於冗長的比賽時間，賽事精彩度反而有可能更為提高，今年的比賽也將更加好看。

聯合新聞網特別向特約作家發出問卷，請他們預測今年度的總冠軍，以及年度MVP、新人王、全壘打王、勝投王等人選，請球迷參考，也歡迎您一起在討論區留下您的預測！

特約作家Tzuyi

2021球季上半季冠軍：中信兄弟

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：富邦悍將

2021球季年度MVP：高國輝

2021球季年度新人王：劉基鴻

2021球季全壘打王：高國輝

2021球季勝投王：王維中

心情小語：新球季換了新球，又有新球隊的加入，中職總算有了新的樣貌。富邦展望下半季，讓他們與總冠軍更近了一步；中信陣容堅強且紮實，仍會強力晉級台灣大賽；統一奪冠的因子將會被特別針對，今年不會輕易過關；樂天兼顧換血及戰績，不一定會有好的表現；味全新血經驗不足，挑戰4成勝率就不算失敗。

作家文章列表

特約作家ramos

2021球季上半季冠軍：統一獅

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：富邦悍將

2021球季年度MVP：傑斯

2021球季年度新人王：劉基鴻

2021球季全壘打王：張志豪

2021球季勝投王：傑斯

心情小語：盼了10餘年，中職終於有第5隊，而且還是「龍魂不滅」，對戰組合增加，新球季讓球迷更加期待，在職棒產業一片欣欣向榮，薪資飛漲之際，球員一定要記住，現在這片好光景，是許多前輩與從業人員所打下的良好基礎，莫忘初衷，用一生懸命的精神在場上奮戰，在場下精進自己的球技，為台灣棒球帶來向上提升的力量。

作家文章列表

特約作家Hiyan

2021球季上半季冠軍：統一獅

2021球季下半季冠軍：中信兄弟

2021球季總冠軍：統一獅

2021球季年度MVP：陳韻文

2021球季年度新人王：劉基鴻

2021球季全壘打王：林安可

2021球季勝投王：鄭凱文

心情小語：相隔許久的新軍加盟為中華職棒注入新的活力與元素，話題十足。加上旅外回歸潮，六月的選秀會之後，將掀起另外一波高潮，是相當有看頭的職棒32年。

作家文章列表

特約作家王婉玲

2021球季上半季冠軍：中信兄弟

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：富邦悍將

2021球季年度MVP：德保拉

2021球季年度新人王：徐若熙

2021球季全壘打王：朱育賢

2021球季勝投王：德保拉

心情小語：想了解更多業餘棒球動態，鎖定我的專欄就對了！

作家文章列表

特約作家福耳

2021球季上半季冠軍：中信兄弟

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：富邦悍將

2021球季年度MVP：高國輝

2021球季年度新人王：李凱威

2021球季全壘打王：高國輝

2021球季勝投王：索沙

心情小語：哩賀，大家好，Nga'ay ho ！我是福耳，從小看棒球長大，這幾年去了好幾趟沖繩春訓，日職各隊主場及地方球場賽事，中職則是連續幾年都入場超過50場，三級賽事也稍有涉略，是個不折不扣的棒球痴。最近開始在我的YouTube頻道《福耳小連》分享日本及台灣職棒的分析，歡迎大家來玩唷。

作家文章列表

特約作家Dennis

2021球季上半季冠軍：中信兄弟

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：中信兄弟

2021球季年度MVP：王維中

2021球季年度新人王：古林睿煬

2021球季全壘打王：張志豪

2021球季勝投王：羅力

心情小語：睽違12個年頭，中職再度突破4隊的陣容，今年扶正的味全龍究竟能為中職帶來什麼樣的新氣象？令人期待！有緣看到泰山的引退賽嗎？

作家文章列表

特約作家蔡政益

2021球季上半季冠軍：統一獅

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：統一獅

2021球季年度MVP：林安可

2021球季年度新人王：劉基鴻

2021球季全壘打王：林安可

2021球季勝投王：德保拉

心情小語：富邦悍將下半季大爆發

作家文章列表

特約作家陳志強

2021球季上半季冠軍：統一獅

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：統一獅

2021球季年度MVP：蘇智傑

2021球季年度新人王：陳真

2021球季全壘打王：林安可

2021球季勝投王：傑斯

心情小語：味全龍回來了，我心心念念的中信鯨回不來（「中信」有回來，但「鯨」沒有），於我而言看中職的心情依然有缺憾。看到龍迷在那邊吵隊徽跟球衣很難看，身為鯨迷只想說：「還有得吵吵鬧鬧 真是幸福 嗚嗚」。今年希望是雙城在季後賽止敗以及疫情早日平息，全球棒壇能盡快恢復往昔。

作家文章列表

同場加映 球迷預測

陳宇俊 (洪一中球迷)

2021球季上半季冠軍：中信兄弟

2021球季下半季冠軍：富邦悍將

2021球季總冠軍：富邦悍將

2021球季年度MVP：林益全

2021球季年度新人王：余謙

2021球季全壘打王：林智勝

2021球季勝投王：德保拉

心情小語：台北大巨蛋啟用以後中信兄弟才會封王，今年球不彈，看好悍將發力。

台南阿德 (統一獅球迷)

2021球季上半季冠軍：中信兄弟

2021球季下半季冠軍：統一獅

2021球季總冠軍：中信兄弟

2021球季年度MVP：林安可

2021球季年度新人王：余謙

2021球季全壘打王：林安可

2021球季勝投王：德保拉

心情小語：謝謝Albee留給獅迷美好的回意

統一獅 中信兄弟 富邦悍將 樂天桃猿 味全龍

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