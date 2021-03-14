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中職／「7輪奇蹟」曾峻岳初登板 想靜但靜不下來

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊新秀曾峻岳演出中職初登板。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新秀曾峻岳演出中職初登板。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的本季第一場比賽，兩名新秀完成「開箱秀」，曾峻岳投2人次，以三振解危，陳真以二壘打開張生涯首安，總教練洪一中評價兩人的表現，都給出好評。

曾峻岳在去年季中選秀第7輪入隊，雖是後段班，但突飛猛進的進步速度，讓他直升一軍開季名單，今天球隊賽季首戰面對中信兄弟隊，教練團賽前就告訴他準備上場。

「賽前就有講，滿興奮的，又是在台中。」曾峻岳透露初登板前的心情，「心臟跳很快，想靜但靜不下來。」

他的表現也多少受到影響，「比較亢奮，身體衝很快，和之前官辦熱身賽比起來，今天就是控球差很多。」他面對陳子豪先投出保送，再以三振蘇緯達化解危機，下丘時相當振奮，「剛好壘上有人，解決後下來比較亢奮，如果被打安打，下一棒會怎樣就不知道。」

有了初登板的經驗後，曾峻岳更明白下一場該如何準備，「教練是說丟這樣很好，只是比較緊張，現在知道這個場面張力很大，心理建設就更重要。」

陳真2局下接替申皓瑋的右外野守備，前兩打席都敲滾地球出局，第三打席敲出二壘打，生涯首安進袋。

洪總評價兩位新秀，他表示，「陳真看起來是打擊是真的滿有力量，本來覺得可能揮空機率滿高，結果看起來還不錯，曾峻岳投球的氣勢和膽試值得肯定。」

曾峻岳 蘇緯達 富邦悍將

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