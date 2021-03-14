快訊

北市晚間火警民宅竄火舌 消防20車到場搶救中

千人搶買預售屋！內政部今發動稽查 最高開罰2500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「不用白不用」 洪總認證完張志豪美技給掌聲

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
洪一中給對手掌聲。 擷圖自畫面
洪一中給對手掌聲。 擷圖自畫面

中職本季「小房間」畫面躍上大螢幕，今天也因此誕生一幕經典畫面，富邦悍將隊總教練洪一中透過大螢幕，看完中信兄弟隊外野手張志豪的飛撲接殺美技，不吝於給出掌聲，洪總賽後坦言當下就知道張志豪有接到，「反正我還有兩次（挑戰），不用白不用。」

悍將隊今天以10：6擊敗兄弟，9局上林益全的打席，敲出中外野飛球，張志豪以飛撲美技接進手套，悍將隊提出挑戰，最終維持原判。

今年聯盟決議將重播輔助判決的最終判決依據畫面，秀在大螢幕上，讓球迷可以知道為何這樣判，也因此張志豪的美技直接在大螢幕上播給全場「欣賞」，不僅張志豪自己歪著腰看著大螢幕，洪總也在看完畫面後鼓掌，肯定他的美技。

洪一中表示，「我看也是接到啦！但反正我還有兩次，不用白不用，要用一下啊！」他認證張志豪的美技，「人家接得漂亮，我就給他鼓掌啊！」

洪總也肯定今年的變革，讓球迷不用空等判決，「這樣比較好一點，球迷在等待，比較不會無聊。」

張志豪 洪一中 富邦悍將

延伸閱讀

中職／連兩戰敲雙殺打X2 詹子賢成史上第二人

中職／張志豪1擊 送助總首勝

中職／張志豪開轟助威 林威助執教首戰就奪勝

中職／史上最長9局開幕戰 獅投14保送遭兄弟痛宰

相關新聞

中職／連兩戰敲雙殺打X2 詹子賢成史上第二人

中信兄弟隊詹子賢開季「雙殺命」連連，今天前兩打席再敲兩支雙殺打，連兩戰出現兩支雙殺打，成為中職史上第二人。

中職／獅隊姚雨翔關鍵兩分打點 打碎龍隊首勝夢

味全龍隊回歸中職一軍首戰，首安、首轟、首打點都出爐，先發投手王維中壓制了統一獅隊打線4局，卻在5局遇到亂流失3分，獅隊靠...

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場吞敗投

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在...

中職／鄭凱文先發只投1.2局 兄弟主場首戰不敵悍將

中信兄弟隊昨天在開幕戰旗開得勝，今天返回主場洲際球場卻踢到鐵板，鄭凱文面對富邦悍將隊守不住，相隔1318天的先發，只撐1...

中職／來幫兄弟破魔咒 安心亞預約封王遊行見

中信兄弟隊近7年6度在總冠軍賽失利，「7年6亞」被虧不停，球團選擇直球對決，今天在洲際球場開幕戰開球嘉賓，找來女藝人安心...

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。