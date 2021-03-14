聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／「不用白不用」 洪總認證完張志豪美技給掌聲
中職本季「小房間」畫面躍上大螢幕，今天也因此誕生一幕經典畫面，富邦悍將隊總教練洪一中透過大螢幕，看完中信兄弟隊外野手張志豪的飛撲接殺美技，不吝於給出掌聲，洪總賽後坦言當下就知道張志豪有接到，「反正我還有兩次（挑戰），不用白不用。」
悍將隊今天以10：6擊敗兄弟，9局上林益全的打席，敲出中外野飛球，張志豪以飛撲美技接進手套，悍將隊提出挑戰，最終維持原判。
今年聯盟決議將重播輔助判決的最終判決依據畫面，秀在大螢幕上，讓球迷可以知道為何這樣判，也因此張志豪的美技直接在大螢幕上播給全場「欣賞」，不僅張志豪自己歪著腰看著大螢幕，洪總也在看完畫面後鼓掌，肯定他的美技。
洪一中表示，「我看也是接到啦！但反正我還有兩次，不用白不用，要用一下啊！」他認證張志豪的美技，「人家接得漂亮，我就給他鼓掌啊！」
洪總也肯定今年的變革，讓球迷不用空等判決，「這樣比較好一點，球迷在等待，比較不會無聊。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言