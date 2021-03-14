中職／鄭凱文先發只投1.2局 兄弟主場首戰不敵悍將

中信兄弟隊昨天在開幕戰旗開得勝，今天返回主場洲際球場卻踢到鐵板，鄭凱文面對富邦悍將隊守不住，相隔1318天的先發，只撐1.2局，寫下生涯第二短先發，悍將隊終場以10：6擊敗兄弟。

兄弟今天迎接在洲際球場首戰，推出鄭凱文把關，未料兩局都沒投完，先發1.2局被敲8安打、失7分（責失4分）。

鄭凱文首局失1分，第2局遭辛元旭、申皓瑋、林哲瑄、林宥穎連4棒敲出安打，先丟掉2分，李宗賢再因二壘手王威晨的失誤上壘，王正棠、高國輝補上安打、各帶2分打點，悍將隊單局攻下6分，取得7：2大幅領先。

鄭凱文的生涯第74場先發，只投1.2局退場，為生涯第二短先發，僅次於2015年6月13日，他因右手不適只投0.1局退場。

索沙雖有不穩，還是一路投滿7局、共用87球，被敲8安打、失4分（責失2分），第7局連飆3K拉尾盤，此役共送出6次三振。

悍將隊兩名新秀在此戰「開箱」，陳真第8局敲出二壘打、開張生涯首安，曾峻岳在8局下、兩人出局時上場，先保送陳子豪，以三振解決蘇緯達，完成生涯初登板，現場最快球速測得146公里。

詹子賢繼昨天單場兩支雙殺打，此役前兩打席再以雙殺打收場，開季前兩戰就出現4支雙殺打，為中職史上第一人，連兩戰出現兩支雙殺打則為史上第二人。