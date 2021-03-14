快訊

北市晚間火警民宅竄火舌 消防20車到場搶救中

千人搶買預售屋！內政部今發動稽查 最高開罰2500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鄭凱文先發只投1.2局 兄弟主場首戰不敵悍將

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊投手鄭凱文。 報系資料照
中信兄弟隊投手鄭凱文。 報系資料照

中信兄弟隊昨天在開幕戰旗開得勝，今天返回主場洲際球場卻踢到鐵板，鄭凱文面對富邦悍將隊守不住，相隔1318天的先發，只撐1.2局，寫下生涯第二短先發，悍將隊終場以10：6擊敗兄弟。

兄弟今天迎接在洲際球場首戰，推出鄭凱文把關，未料兩局都沒投完，先發1.2局被敲8安打、失7分（責失4分）。

鄭凱文首局失1分，第2局遭辛元旭、申皓瑋、林哲瑄、林宥穎連4棒敲出安打，先丟掉2分，李宗賢再因二壘手王威晨的失誤上壘，王正棠、高國輝補上安打、各帶2分打點，悍將隊單局攻下6分，取得7：2大幅領先。

鄭凱文的生涯第74場先發，只投1.2局退場，為生涯第二短先發，僅次於2015年6月13日，他因右手不適只投0.1局退場。

索沙雖有不穩，還是一路投滿7局、共用87球，被敲8安打、失4分（責失2分），第7局連飆3K拉尾盤，此役共送出6次三振。

悍將隊兩名新秀在此戰「開箱」，陳真第8局敲出二壘打、開張生涯首安，曾峻岳在8局下、兩人出局時上場，先保送陳子豪，以三振解決蘇緯達，完成生涯初登板，現場最快球速測得146公里。

詹子賢繼昨天單場兩支雙殺打，此役前兩打席再以雙殺打收場，開季前兩戰就出現4支雙殺打，為中職史上第一人，連兩戰出現兩支雙殺打則為史上第二人。

鄭凱文 曾峻岳

延伸閱讀

中職／陳真緩解緊張有幫手 和劉致榮每周都熱線

中職／味全龍回歸中職首戰 王維中扛先發對決布雷克

中職／洲際首戰對決 鄭凱文剋悍將、索沙對兄弟超殺

中職／一軍沒出賽過 曾峻岳等5人拚進開季名單

相關新聞

中職／連兩戰敲雙殺打X2 詹子賢成史上第二人

中信兄弟隊詹子賢開季「雙殺命」連連，今天前兩打席再敲兩支雙殺打，連兩戰出現兩支雙殺打，成為中職史上第二人。

中職／獅隊姚雨翔關鍵兩分打點 打碎龍隊首勝夢

味全龍隊回歸中職一軍首戰，首安、首轟、首打點都出爐，先發投手王維中壓制了統一獅隊打線4局，卻在5局遇到亂流失3分，獅隊靠...

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場吞敗投

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在...

中職／鄭凱文先發只投1.2局 兄弟主場首戰不敵悍將

中信兄弟隊昨天在開幕戰旗開得勝，今天返回主場洲際球場卻踢到鐵板，鄭凱文面對富邦悍將隊守不住，相隔1318天的先發，只撐1...

中職／來幫兄弟破魔咒 安心亞預約封王遊行見

中信兄弟隊近7年6度在總冠軍賽失利，「7年6亞」被虧不停，球團選擇直球對決，今天在洲際球場開幕戰開球嘉賓，找來女藝人安心...

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。