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大專棒球／許育銘兩度中職落選 領軍北市大封王
大專棒球聯賽公開組一級今天落幕，台北市大在冠軍戰以8：1擊敗國立體大，暌違21年終嘗封王滋味，北市大先發投手許育銘先發6.1局失1分，生涯首次投冠軍戰以優質內容奪勝。
北市大上次奪下聯賽冠軍已是前旅美名將、現任中信兄弟隊教練王建民的年代，教練廖文男說：「賽前交代球員要展現韌性，創造21年來的歷史，他們做到了。」
許育銘投6.1局被揮出5支安打、飆出8次三振、失1分，成為北市大封王大功臣，賽後獲頒功勞獎；北市大另一名左投楊孟沅後援2.2局，只被揮出兩安、無失分，完全封鎖國立體大火力。
廖文男表示，許育銘先前以中繼、後援角色出賽，獲得充分休息，決定讓他擔任冠軍戰先發；球隊在複賽前4戰1勝3敗，沒有再敗餘地，感謝球員努力、不放棄，也謝謝退休教練高英傑，這座冠軍是全隊送給他最好的退休禮物。
許育銘2017年、去年都在中職選秀會落選，目前最快球速143公里，搭配曲球、滑球、變速球，自認很敢對決打者，今年將再度挑戰中職。
台東大學在季軍戰以8：4擊敗台灣體大， 寫下隊史最佳紀錄。
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