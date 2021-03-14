快訊

北市晚間火警民宅竄火舌 消防20車到場搶救中

千人搶買預售屋！內政部今發動稽查 最高開罰2500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專棒球／許育銘兩度中職落選 領軍北市大封王

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
北市大苦等21年，終於在大專棒球聯賽公開組一級封王。圖／大專體育總會提供
北市大苦等21年，終於在大專棒球聯賽公開組一級封王。圖／大專體育總會提供

大專棒球聯賽公開組一級今天落幕，台北市大在冠軍戰以8：1擊敗國立體大，暌違21年終嘗封王滋味，北市大先發投手許育銘先發6.1局失1分，生涯首次投冠軍戰以優質內容奪勝。

北市大上次奪下聯賽冠軍已是前旅美名將、現任中信兄弟隊教練王建民的年代，教練廖文男說：「賽前交代球員要展現韌性，創造21年來的歷史，他們做到了。」

許育銘投6.1局被揮出5支安打、飆出8次三振、失1分，成為北市大封王大功臣，賽後獲頒功勞獎；北市大另一名左投楊孟沅後援2.2局，只被揮出兩安、無失分，完全封鎖國立體大火力。

廖文男表示，許育銘先前以中繼、後援角色出賽，獲得充分休息，決定讓他擔任冠軍戰先發；球隊在複賽前4戰1勝3敗，沒有再敗餘地，感謝球員努力、不放棄，也謝謝退休教練高英傑，這座冠軍是全隊送給他最好的退休禮物。

許育銘2017年、去年都在中職選秀會落選，目前最快球速143公里，搭配曲球、滑球、變速球，自認很敢對決打者，今年將再度挑戰中職。

台東大學在季軍戰以8：4擊敗台灣體大， 寫下隊史最佳紀錄。

北市大奪冠後，將教練廖文男拋起慶祝。圖／大專體育總會提供
北市大奪冠後，將教練廖文男拋起慶祝。圖／大專體育總會提供

中職 中信兄弟

延伸閱讀

中職／獅隊姚雨翔關鍵兩分打點 打碎龍隊首勝夢

中職／連兩戰敲雙殺打X2 詹子賢成史上第二人

中職／味全龍真的回來了 離散龍迷歸隊親眼見證

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場敗戰候選

相關新聞

中職／連兩戰敲雙殺打X2 詹子賢成史上第二人

中信兄弟隊詹子賢開季「雙殺命」連連，今天前兩打席再敲兩支雙殺打，連兩戰出現兩支雙殺打，成為中職史上第二人。

中職／獅隊姚雨翔關鍵兩分打點 打碎龍隊首勝夢

味全龍隊回歸中職一軍首戰，首安、首轟、首打點都出爐，先發投手王維中壓制了統一獅隊打線4局，卻在5局遇到亂流失3分，獅隊靠...

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場吞敗投

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在...

中職／鄭凱文先發只投1.2局 兄弟主場首戰不敵悍將

中信兄弟隊昨天在開幕戰旗開得勝，今天返回主場洲際球場卻踢到鐵板，鄭凱文面對富邦悍將隊守不住，相隔1318天的先發，只撐1...

中職／來幫兄弟破魔咒 安心亞預約封王遊行見

中信兄弟隊近7年6度在總冠軍賽失利，「7年6亞」被虧不停，球團選擇直球對決，今天在洲際球場開幕戰開球嘉賓，找來女藝人安心...

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。