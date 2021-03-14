中職／獅隊姚雨翔關鍵兩分打點 打碎龍隊首勝夢

味全龍隊回歸中職一軍首戰，首安、首轟、首打點都出爐，先發投手王維中壓制了統一獅隊打線4局，卻在5局遇到亂流失3分，獅隊靠著代打的姚雨翔敲回關鍵2分超前，最終以3：2拿下勝利。

旅外歸來的王維中扛起龍隊回歸一軍首戰先發，前4局無失分，不過第5局續投時因為保送加上觸身球，2出局後形成一二壘有人，被林安可敲出內野安打掉1分，隨後退場，接手的呂偉晟先投出保送，再被姚雨翔敲出安打，丟掉2分也算王維中的。

王維中的中職首戰沒有等到足夠的火力支援，4.2局失3分吞下敗投，被敲5支安打，有3次三振，3次四壞、1次觸身，投83球中有51顆好球，現場看到最快球速為151公里。

獅隊先發投手布雷克無愧去年台灣大賽優秀球員身手，球季初登板就繳出7局失2分（1分責失）的表現，被敲4安，另有3次三振、無保送，接手的鄭鈞仁、陳韻文也守住領先優勢。

剛復出的龍隊今天蒐集了不少紀念球回家，陳品捷幫助最大，2局上先敲出團隊首安，是一支二壘打，7局上再補上一支陽春砲，也是團隊首轟，不過首打點是在3局上，由洋將赫雷拉敲出，也讓曾傳昇跑回首得分，另外李凱威也在3局敲出個人首安。