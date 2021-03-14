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中職／連兩戰敲雙殺打X2 詹子賢成史上第二人

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
詹子賢連兩天都是兩次雙殺打。 報系資料照
詹子賢連兩天都是兩次雙殺打。 報系資料照

中信兄弟隊詹子賢開季「雙殺命」連連，今天前兩打席再敲兩支雙殺打，連兩戰出現兩支雙殺打，成為中職史上第二人。

詹子賢昨天在開幕戰敲出兩支雙殺打，今天總教練林威助仍對他投下信任票，今天在洲際主場與富邦悍將隊之戰，繼續安排在第4棒，但他依然無法擺脫雙殺打糾纏。

詹子賢第1局在一、三壘有人時，敲出游擊方向滾地球，形成「6-4-3」雙殺，第4局在張志豪敲出安打上壘後，詹子賢像是按下重播鍵，再度打向游擊滾地球，重演「6-4-3」雙殺。

中職先前僅出現一次連兩戰兩支雙殺打案例，為1999年8月13、14日味全龍隊黃煚隆，詹子賢成為史上第二人，開季前兩戰就累積4支雙殺打則為史上第一人。

詹子賢第3、4打席沒再漏氣，皆敲出安打，為自己扳回顏面，現場兄弟球迷也報以掌聲。

詹子賢 中職

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