中職／味全龍真的回來了 離散龍迷歸隊親眼見證

40歲的池先生搖著紅色加油棒為重新復出的味全龍隊加油，聽了10幾年龍隊重生的假消息，今天他特地到現場見證龍隊重回一軍的首戰，證明這次龍隊「真的回來了」。

味全龍隊今天在台南棒球場對上統一獅隊，龍隊創辦人魏應充也特別為球員打氣、勉勵，他表示，今天是球隊第一戰，希望拿出日常跟教練團所學，以平常心表現，發揮平常練習的成果，好好盡力發揮，也祝福今天能夠旗開得勝。

台南三壘看台靠近左外野處，聚集著約200名穿著紅衣的味全龍迷，也請出舊龍旗在場邊揮舞，池先生也是其中一員，他表示，味全龍解散後，球迷一直透過網路「網龍聯盟」保持聯繫，今天也一起到場支持，自己還是第一次到台南球場。

池先生是從職棒三年開始支持龍隊的老球迷，當時因為1992年巴塞隆納奧運掀起棒球熱，池先生第一次進場看球就是味全龍對上三商虎，也就此愛上龍隊。

不料1999年龍隊拿下三連霸後宣布解散，池先生隨著張泰山先後支持過興農牛、統一獅隊比賽，後來受到桃園棒球場氣氛感染，開始進場看Lamigo桃猿隊比賽，他說：「不過我還是味全龍迷。」