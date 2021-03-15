中職／內外變數一籮筐 新球季戰局詭譎多變

中華職棒32年球季熱鬧開打，今年加入第5隊味全龍，對戰組合從6組升級到10組，球迷更有期待感，另一方面，本季有諸多因素，讓總冠軍隊伍預測增添更多變數，堪稱近年來最難預測的一次。

首先，今年預計6月有6搶1奧運資格賽，如果拿到門票，7月還有東京奧運，如此一來，中職勢必長期停賽，征戰高張力奧運賽事，十足考驗球員，而且，若打完奧運，國手們回歸母隊，狀態是否能維持，有無可能產生「厭戰感」，累積的傷勢疲勞如何排解，這些都是未知數，特別是對入選國家隊較多選手的職業球隊，影響更大。

其次，今年中職季中選秀，擁有狀元籤的富邦悍將可望拿下前旅美投手江少慶，戰力大升級，然而，如果江少慶征戰奧運，回來投入中職戰場勢必是一大考驗，而且，其他球隊也能透過選秀拿到即戰力球員，同樣能加分，第一個選的「宇宙邦」選秀優勢絕對在，但也不是極大化。

江少慶是具即戰力，若奧運如期舉行，他應該會是中華隊的主戰投手，奧運結束之後應該會被悍將在選秀第一順位選進。 聯合報系資料照片

第三，受疫情影響，中職各隊洋將戰力雖已超前部署補強，不過，球季中變數仍多，還是可能遇到不符戰力、受傷、家庭因素等離台，屆時新洋將到台灣仍須21天隔離加自主健康管理，還得重新調整，期間充滿變數，以富邦悍將為例，計畫找內野洋砲順利與否，可能都會受到疫情連動影響。

而且，今年中職賽程排得較鬆散，常出現單隊單周打4場的狀況，這就給各隊普遍押上先發洋投的機會，如果擁有3名強力洋投+1名本土王牌，贏面相對就大，可以預見，本季洋投主宰戰局的比例只會高、不會低。

另外，今年中職比賽用球恢復係數降至0.555，縫線變粗，受風阻影響，擊球飛行距離勢必縮減不少，對於長打能力出色的球隊相對吃虧，也考驗各隊洋投、守備、跑壘、戰術執行成功率，2010年兄弟象逆境奪冠就是最佳案例。

今年比賽用球恢復係數較低，長打產量勢將大幅減少，各隊投手的壓力也可減輕不少。 聯合報系資料照片

另一個觀察點是天母球場人工草皮，這是中職史上第一次在人工草皮場地安排例行賽，味全龍31場主場安排在天母，各隊都會來此打數場，除了要適應人工草皮特性，若選手不熟悉，恐怕潛藏運動傷害風險，特別是膝蓋、腳踝，若因此產生重大傷兵，對團隊戰力影響甚鉅。

中信兄弟近7年6度打進台灣大賽，絕對是具有高度競爭力的球隊，今年聯盟開幕戰兄弟告捷，有了好的開始，不過林威助畢竟是新任總教練，也是中職現役總教練唯一首次在一軍執掌兵符的教頭，日式嚴謹帶兵風格與一軍選手勢必有磨合期，球隊在順的時候當然沒問題，但球季很長，難免會遇到連敗低潮，這時才是考驗「助總」的時刻。

從過去幾年的經驗來看，中信兄弟總教練這位置實在是很難坐穩，而且他們採用美系球風多年後，現在又要改變，新官上任的林威助將如何帶領球隊順利轉型成為本季的焦點之一！ 中央社

疫情、東京奧運、告別彈力球、首度在天母球場熱戰、季中選秀一堆即戰力大咖，諸多因素讓今年中職戰況更詭譎多變，也增添看球樂趣，相信這是近年總冠軍隊伍最難預測的一次，結局如何，就讓我們繼續看下去。