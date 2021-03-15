日職／開幕戰洋投僅1成 馬來寶有台灣經驗

中華職棒32年13日在台南開打，統一獅隊推出年僅20歲的古林睿煬打頭陣，對上去年的投手三冠王德保拉，古林睿煬以20歲又274天締造史上最年輕，也是史上第一個高中畢業投入選秀扛起開幕戰先發的投手。

不過，可惜的是今年目前只有古林睿煬、王維中，中信兄弟、富邦推出洋投德保拉、索沙，無法繼1995年之後再度上演各球隊首戰都由本土投手先發的「土投榮景」。中職史上所有球隊首戰都由土投先發總計只有3次，包括1990、1992、1995年，都是職棒早期。職棒元年，統一獅推出杜福明先發，兄弟象由張永昌掛帥主投，味全龍是黃平洋，三商虎為涂鴻欽。最近一次的1995年，則是陳義信、謝長亨、涂鴻欽、陽介仁、林朝煌、黃裕登等本土投手，對於老球迷來說，是一段充滿美好回憶的職棒歷史。

反觀日本職棒，由洋投擔綱開幕戰先發的機會就正如大家印象，從2005年到今年已經發表的11支球隊（橫濱DeNA未公布），總計17年、203次的開幕先發機會中只有20次是由外籍洋投擔任主角。

開幕戰先發僅20次派洋投 阪神、廣島居前兩名

洋投梅森哲生涯在阪神待了11個球季，其中有6個球季擔任開幕戰先發投手，是日職史上的洋投紀錄。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

其中次數最多的球隊是阪神虎，這一點倒是令人比較意外，因為阪神虎隊近年來的投手戰力並不差，甚至在整個日本職棒稱得上是A段班，卻以6次居第一。不過這只能說已經退休的洋投梅森哲（Randy Messenger）過去幾年在阪神虎隊的地位太重要，這6次全由他所包辦。

梅森哲2015-2019年連續5年投開幕戰追平井川慶並列隊史最長，通算6次則是NPB史上外籍投手第一。難怪他會在引退時說：「這是我的驕傲！」 梅森哲6次的開幕先發拿下3勝1敗，2019年生涯最後的「開幕戰登板」則是無關勝敗。

洋投開幕先發次數居第二的是廣島鯉魚隊4次，分別是強森（Kris Johnson；2016-2017年）、巴林頓（Bryan Bullington；2013年）、路易斯（Colby Lewis；2009年）。其中強森拿過澤村賞以及防禦率王，路易斯則是兩屆央聯奪三振王得主，都是近幾年廣島隊的代表性洋投。路易斯後來受到青睞回到大聯盟發展，強森則還在廣島隊效力。

全本土先發：軟銀、羅德、樂天

西武獅隊在2005年之後僅有1次由洋投掛帥球隊開幕戰，是2019年拿下12勝1敗、防禦率2.87優異戰績的洋投尼爾（Zach Neal），去年他成為西武獅隊自從1995年「東方特快車」郭泰源之後、相隔25年再度投開幕先發的外籍投手。其他1次的還有中日龍隊（2011年Maximo Nelson）、橫濱DeNA（2010年Stephen Randolph）、養樂多燕子（2018年David Buchanan）等隊。在2005年之後洋投開幕先發比例僅佔十分之一的情況下，甚至還有開幕戰「全本土先發」的球團，包括軟銀、羅德、樂天等3隊，都是來自太平洋聯盟。

台灣經驗：馬來寶

日職開幕戰洋投中，也不乏有台灣經驗的投手，就是在曾經在中華職棒、台灣大聯盟都效力過的馬來寶（Carlos Mirabal）。

馬來寶曾於1997-1999年都在台灣打球，先後效力於TML嘉南勇士隊、CPBL和信鯨隊。1999年馬來寶以1.86防禦率獲得防禦率王，成為繼三商虎隊沙勒、兄弟象隊勞勃及味全龍隊賈西以後，第4位以後援投手身分拿下防禦率王的投手。隔年他受到日本職棒隊的青睞，加入日本火腿隊。

馬來寶在日本火腿隊前兩年的定位延續在台灣時期擔任守護神，2002年首度轉任先發就投出9勝、防禦率3.37，還曾經投過1場只被擊出1支安打、無四死球的「準完全比賽」，地位扶搖直上，2003年代替受傷的主力投手金村曉，主投日本火腿隊的開幕戰。

2003年馬來寶投出16勝，讓他坐上火腿隊先發一哥的地位，2004年再繳出11勝，2005年球季二度擔綱日本火腿鬥士隊開幕戰先發，7局失3分的優質內容可惜承擔敗投。這一年馬來寶也受到傷勢影響，只在一軍先發3場、吞下3連敗，季中就遭到解約，結束了長達9年的亞洲職棒之旅。

曾經開幕戰先發 後轉戰台灣：福瑞多

洋統一獅洋投福瑞多中日韓職棒都打過，雖然曾是2012年歐力士的開幕戰先發投手，2015年在三星也拿下13勝7敗、防禦率3.38的好成績，但在中華職棒卻淪為打擊練習機。 聯合報系資料照片

福瑞多（Alfredo Fígaro）是在2012年頂替受傷的王牌投手金子千尋承擔開幕戰重任，成為歐力士隊史自從2004年的韓國左投具臺晟之後、相隔8年的開幕先發洋投，可惜他先發5局失3分吞下敗投，當年球季也1勝難求，從前一年還有8勝6敗淪到以0勝5敗坐收，季後遭到解約。

福瑞多之後輾轉回到大聯盟，接下來再回亞洲，先後打過「台韓雙獅」韓職三星獅隊以及中職統一獅隊。2015年在三星獅隊還有13勝7敗、防禦率3.38的不錯成績，2017年到統一獅則只有5勝9敗、防禦率6.30。