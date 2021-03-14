快訊

變換車道「打方向燈」照樣開罰 他7分鐘吃9張罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場敗戰候選

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
味全龍隊先發投手王維中。記者劉學聖／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者劉學聖／攝影

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在中職生涯首戰留下4.2局失3分的成績，退場時以1：3落後，無緣挑戰勝投。

王維中今天首局雖然被敲兩支安打，不過安打上壘的陳傑憲盜壘失敗出局，2出局後郭阜林的二壘打未造成傷害，接下來2局也在2出局後被林靖凱、林岱安接連敲安，卻也安全下莊，3局下投出三上三下。

龍隊賽前預定王維中投球數在60球，但因分數領先加上用球數精簡，5局讓他續投，不料開局投出保送，2出局後又投出觸身球，接下來被林安可敲出二壘方向強勁滾地，形成內野安打上壘，也丟掉1分。

此時王維中用球數已來到83球，被換下場，接替的呂偉晟先投出保送形成滿壘，接下來被代打的姚雨翔敲出安打，丟掉2分算在王維中帳上。

王維中的中職首戰成績單是4.2局失3分，被敲5支安打，有3次三振，3次四壞、1次觸身，83球中有51顆好球，現場看到最快球速為151公里。

王維中 中職

延伸閱讀

中職／王維中「夠勇」 黃平洋看好防禦率3以下

中職／味全龍回歸中職首戰 王維中扛先發對決布雷克

中職／相隔7805天 獅龍戰今重現江湖

中職／史上第6位帶MLB資歷土投 王維中少數能扛先發

相關新聞

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場敗戰候選

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在...

中職／來幫兄弟破魔咒 安心亞預約封王遊行見

中信兄弟隊近7年6度在總冠軍賽失利，「7年6亞」被虧不停，球團選擇直球對決，今天在洲際球場開幕戰開球嘉賓，找來女藝人安心...

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林...

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

2009年因假球案波及，從職棒場退役的前旅日投手張誌家，銷聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前擔任直播主，他與知名...

中職／「火球男」徐若熙扛龍象戰先發 先發輪值有底

味全龍隊重返一軍的歷史首戰交由「龍狀元」王維中先發，接下來輪值也大致底定，第二場作客中信兄弟隊的「龍象大戰」復刻版，將由...

中職／感謝兄弟相挺奪勝 助總請全隊喝「首勝咖啡」

中信兄弟隊昨天在開幕戰以10：4擊敗統一獅隊，開幕戰就收下勝利，也是總教練林威助領軍的第一勝，今天在洲際球場請全隊喝咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。