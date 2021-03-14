中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場敗戰候選

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在中職生涯首戰留下4.2局失3分的成績，退場時以1：3落後，無緣挑戰勝投。

王維中今天首局雖然被敲兩支安打，不過安打上壘的陳傑憲盜壘失敗出局，2出局後郭阜林的二壘打未造成傷害，接下來2局也在2出局後被林靖凱、林岱安接連敲安，卻也安全下莊，3局下投出三上三下。

龍隊賽前預定王維中投球數在60球，但因分數領先加上用球數精簡，5局讓他續投，不料開局投出保送，2出局後又投出觸身球，接下來被林安可敲出二壘方向強勁滾地，形成內野安打上壘，也丟掉1分。

此時王維中用球數已來到83球，被換下場，接替的呂偉晟先投出保送形成滿壘，接下來被代打的姚雨翔敲出安打，丟掉2分算在王維中帳上。

王維中的中職首戰成績單是4.2局失3分，被敲5支安打，有3次三振，3次四壞、1次觸身，83球中有51顆好球，現場看到最快球速為151公里。