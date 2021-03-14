聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／爆滿球迷展開新球季 登上WBSC官網頭條
中職新球季開打，世界棒壘球總會（WBSC）在官網首頁以頭條新聞報導此事，形容台南球場統一獅、中信兄弟開幕戰吸引滿場7800人（進場人數上限）觀戰，這對全球運動迷是相當可喜的現象。
WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）也在推特向中職致賀，他表示，中職開幕戰滿場觀眾，對接下來的球季具有非常正面意義，預祝包括擴編的味全龍隊在內，所有球隊好運，在世界各國聯盟即將陸續開打之際，祝福中職在蔡其昌會長的領導下成功圓滿。
中職2009年縮編成4隊，歷經12個球季後，今年終於有龍隊加入一軍陣容，各隊大幅補強洋將陣容，競爭程度預料比往年更激烈。
新冠肺炎疫情衝擊世界各地，WBSC官網指出，中職去年是全球第一個開季的職業聯盟之一，並以英語對外直播賽事，從開季閉門打到逐步開放球迷進場觀戰，防疫安全措施做得相當成功。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言