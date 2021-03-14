中職／爆滿球迷展開新球季 登上WBSC官網頭條

中職新球季開打，世界棒壘球總會（WBSC）在官網首頁以頭條新聞報導此事，形容台南球場統一獅、中信兄弟開幕戰吸引滿場7800人（進場人數上限）觀戰，這對全球運動迷是相當可喜的現象。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）也在推特向中職致賀，他表示，中職開幕戰滿場觀眾，對接下來的球季具有非常正面意義，預祝包括擴編的味全龍隊在內，所有球隊好運，在世界各國聯盟即將陸續開打之際，祝福中職在蔡其昌會長的領導下成功圓滿。

中職2009年縮編成4隊，歷經12個球季後，今年終於有龍隊加入一軍陣容，各隊大幅補強洋將陣容，競爭程度預料比往年更激烈。

新冠肺炎疫情衝擊世界各地，WBSC官網指出，中職去年是全球第一個開季的職業聯盟之一，並以英語對外直播賽事，從開季閉門打到逐步開放球迷進場觀戰，防疫安全措施做得相當成功。