快訊

變換車道「打方向燈」照樣開罰 他7分鐘吃9張罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／爆滿球迷展開新球季 登上WBSC官網頭條

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
國際棒壘總會官網刊出中職開打消息。 擷圖自WBSC官網
國際棒壘總會官網刊出中職開打消息。 擷圖自WBSC官網

中職新球季開打，世界棒壘球總會（WBSC）在官網首頁以頭條新聞報導此事，形容台南球場統一獅中信兄弟開幕戰吸引滿場7800人（進場人數上限）觀戰，這對全球運動迷是相當可喜的現象。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）也在推特向中職致賀，他表示，中職開幕戰滿場觀眾，對接下來的球季具有非常正面意義，預祝包括擴編的味全龍隊在內，所有球隊好運，在世界各國聯盟即將陸續開打之際，祝福中職在蔡其昌會長的領導下成功圓滿。

中職2009年縮編成4隊，歷經12個球季後，今年終於有龍隊加入一軍陣容，各隊大幅補強洋將陣容，競爭程度預料比往年更激烈。

新冠肺炎疫情衝擊世界各地，WBSC官網指出，中職去年是全球第一個開季的職業聯盟之一，並以英語對外直播賽事，從開季閉門打到逐步開放球迷進場觀戰，防疫安全措施做得相當成功。

中職 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／中信兄弟主場開幕戰 盧秀燕與蔡其昌同台加油

中職／回歸首戰龍迷相挺 張泰山：因為他們而感動

中職／陳真緩解緊張有幫手 和劉致榮每周都熱線

中職／相隔21年回歸 味全龍隊首戰安打、打點都出爐

相關新聞

中職／王維中首戰飆151公里 4.2局失3分退場敗戰候選

旅外歸來的王維中扛起味全龍隊回歸一軍首戰先發，今天對上統一獅隊最快球速來到151公里，前4局的好表現卻因5局亂流破功，在...

中職／來幫兄弟破魔咒 安心亞預約封王遊行見

中信兄弟隊近7年6度在總冠軍賽失利，「7年6亞」被虧不停，球團選擇直球對決，今天在洲際球場開幕戰開球嘉賓，找來女藝人安心...

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林...

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

2009年因假球案波及，從職棒場退役的前旅日投手張誌家，銷聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前擔任直播主，他與知名...

中職／「火球男」徐若熙扛龍象戰先發 先發輪值有底

味全龍隊重返一軍的歷史首戰交由「龍狀元」王維中先發，接下來輪值也大致底定，第二場作客中信兄弟隊的「龍象大戰」復刻版，將由...

中職／感謝兄弟相挺奪勝 助總請全隊喝「首勝咖啡」

中信兄弟隊昨天在開幕戰以10：4擊敗統一獅隊，開幕戰就收下勝利，也是總教練林威助領軍的第一勝，今天在洲際球場請全隊喝咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。