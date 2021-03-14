中職／中信兄弟主場開幕戰 盧秀燕與蔡其昌同台加油

職棒中信兄弟隊台中主場開幕戰今晚在洲際棒球場開打，中信兄弟迎戰富邦悍將，藝人安心亞開球，市長盧秀燕也到場觀戰，為中信兄弟加油。她表示，有信心中信兄弟今年可以拿下總冠軍！

立法院副院長丶中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，過去他在這個球場陪伴大家一起加油、歡笑、難過，從他擔任會長開始，決定把加油的工作留給球迷，他負責把球賽辦好，讓職棒越來越好，讓台灣棒球越來越偉大。

盧秀燕今晚穿中信兄弟球衣到場加油，中信兄弟在一局下半進帳今日第一分，盧市長忍不住站起來與全場象迷一起歡呼，並和運動局長李昱叡熱情敲擊加油棒，興奮之情溢於言表。

中市運動局長李昱叡指出，去年疫情期間領先國際各職棒順利辦理職棒及女子壘球等賽事，獲得世界棒壘球總會(WBSC)專文報導防疫成功、球迷踴躍入場支持棒球運動；職棒更入選《時代雜誌》評選的2020年度大事「最初與最後」里程碑。