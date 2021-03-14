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變換車道「打方向燈」照樣開罰 他7分鐘吃9張罰單

中職／中信兄弟主場開幕戰 盧秀燕與蔡其昌同台加油

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕與中華職棒聯盟會長蔡其昌，今天在洲際棒球場為選手加油。圖/台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕與中華職棒聯盟會長蔡其昌，今天在洲際棒球場為選手加油。圖/台中市新聞局提供

職棒中信兄弟隊台中主場開幕戰今晚在洲際棒球場開打，中信兄弟迎戰富邦悍將，藝人安心亞開球，市長盧秀燕也到場觀戰，為中信兄弟加油。她表示，有信心中信兄弟今年可以拿下總冠軍！

立法院副院長丶中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，過去他在這個球場陪伴大家一起加油、歡笑、難過，從他擔任會長開始，決定把加油的工作留給球迷，他負責把球賽辦好，讓職棒越來越好，讓台灣棒球越來越偉大。

盧秀燕今晚穿中信兄弟球衣到場加油，中信兄弟在一局下半進帳今日第一分，盧市長忍不住站起來與全場象迷一起歡呼，並和運動局長李昱叡熱情敲擊加油棒，興奮之情溢於言表。

中市運動局長李昱叡指出，去年疫情期間領先國際各職棒順利辦理職棒及女子壘球等賽事，獲得世界棒壘球總會(WBSC)專文報導防疫成功、球迷踴躍入場支持棒球運動；職棒更入選《時代雜誌》評選的2020年度大事「最初與最後」里程碑。

運動局說明，今年台中洲際棒球場除有中信兄弟55場中職例行賽，也將舉辦重要國際棒球賽事。6月東京奧運棒球六搶一資格賽，勢必再次帶動棒球熱潮。

中信兄弟第一局進帳1分，市長盧秀燕與運動局長李煜叡興奮站起來加油。圖/台中市新聞局提供
中信兄弟第一局進帳1分，市長盧秀燕與運動局長李煜叡興奮站起來加油。圖/台中市新聞局提供

中信兄弟 棒球 富邦悍將

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