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中職／回歸首戰龍迷相挺 張泰山：因為他們而感動

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
味全龍隊打擊教練張泰山。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊打擊教練張泰山。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊相隔21年迎接一軍首戰，老龍將晉升教練團，總教練葉君璋說，今天踏進球場就準備贏球，張泰山看到觀眾席的龍迷身影，直言感動原因就是有這批球迷不離不棄。

龍隊從1999年解散、2019年宣布回歸，今天在台南棒球場與統一獅隊之戰，是龍隊回到中職一軍的第一場賽事，外界十分關注，葉君璋表示，踏進球場就是準備贏球而已。

經過2年的準備期，才回到一軍，葉君璋認為，練球部分各隊都大同小異，對新球隊來說重點是「溝通」，教練、選手、球團之間能夠順暢溝通非常重要，才能確認彼此認知相同，朝同個方向前進。

味全龍解散時，張泰山還是23歲的年輕人，現在身分已轉換為打擊教練，張泰山表示：「感動很多，等了20幾年，之前我在這邊發光發熱，沒想到球隊又回到大家面前，這是不可能的任務。」

至於為什麼感動，張泰山比了比觀眾席穿著紅衣的龍迷說：「是因為球迷讓人感動，這段時間他們一直不離不棄，想回到球場為味全加油。」

除了老龍迷外，張泰山也希望有新血加入，「要讓新世代的球迷看到我們的態度，進場為我們加油，以前我們是成熟內斂的風格，現在是拚勁精神」。

張泰山 葉君璋 味全龍

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