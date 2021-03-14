中職／陳真緩解緊張有幫手 和劉致榮每周都熱線

富邦悍將隊今天展開球季首戰，新秀外野手陳真開季從一軍出發，賽前被問到是否會緊張，拉尾音回答：「現在還不會喔～」他透露，與好友劉致榮每周通一次電話，雖然都在講屁話，但也幫他緩解了不少緊張情緒。

陳真開季從一軍出發，首戰雖未排進先發打線，但2局下就接替右外野手申皓瑋的守備，3局上就輪到他首次上場打擊，敲出游擊方向滾地球出局。

陳真賽前受訪表示，迎接中職一軍賽事，保持平常心，「和高中、大學一樣，不管在哪裡比賽，都在做一樣的事情，在職棒就是要做好更充足的準備，這邊都是學長、賢拜，像鄭凱文就是很厲害的選手，就是要準備好自己，有策略地去對決。」

陳真透露，此戰賽前就有請教林哲瑄，「今天兄弟球迷很多，我就有問哲瑄，守備時要注意什麼，會不會球迷很大聲，喊聲不容易聽到，不知道的地方就多問。」

陳真坦言迎接一軍首戰的心情當然會期待，「興奮的心情一定會有，畢竟第一次，但已經有調適好自己了。」幫忙緩解情緒的幫手之一，就是死黨劉致榮，「和他每個禮拜通一次電話，他都會假裝記者的語氣問我，上一軍是什麼感覺之類的，也會虧我『欸一軍選手』，我說不要鬧啦！」

陳真語氣嫌棄，但其實很感謝劉致榮，「他都是想幫我化解緊張情緒啦！」他也透露，劉致榮雖因疫情讓旅美之路充滿未知數，「但他很正向，就覺得當做多一年準備。」