中職／王維中「夠勇」 黃平洋看好防禦率3以下

味全龍隊初代王牌投手「金臂人」黃平洋受邀到台南球場開球，被賦予新一代王牌任務的王維中也在今天先發，黃平洋看好王維中能將防禦率壓在3以下，「他夠勇。」

黃平洋今天受統一獅隊邀請到台南球場，與獅隊傳奇球星杜福明一起開球，也為今天的龍獅戰「2.0」造勢，曾陶鎔、蔣少宏等球員經過時，也特別向黃平洋致意，黃平洋鼓勵他們要帶領球隊向前衝。

黃平洋笑說，看到大家在場上練球，「我也很想穿上紅色的。」雖然龍隊決定復出時也曾找過黃平洋，被他的個人事業剛起步難以分身，因此婉拒。

看到龍隊新王牌王維中，黃平洋雖然比較少看到他比賽，但也知道在國外是不錯的投手，「他夠勇，防禦率要在3以下有機會，我對他的評價很高」。

黃平洋能扛起王牌稱號有成績支持，1993年單年度23場完投與陳義信並列聯盟紀錄，生涯103場先發就有69場是完投，一肩承擔勝敗，黃平洋表示：「那時候上場就想投到完。」

當時印象最深的，黃平洋說，就是1991年總冠軍賽第四戰，投了14局卻慘吞完投敗，但也是很大的話題，「投得要死拿不下勝投」。

近年投手完投次數降低不少，黃平洋認為有多個原因，一是職棒初期整季才90場，對投手來說負擔較輕，再來是當時球員多半經歷中華隊洗禮，加上較晚進軍職棒，跟現在投手多半20幾歲就在一軍出賽不同，球技成熟度也有差。

近年中職能投出超過150公里球速的「火球男」變多，黃平洋認為投手整體球速有提升，但控球仍要加強，「球速要看個人體質，不過控球是可以教得出來的，二軍的養成很重要」。