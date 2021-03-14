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日職／田中將大熱身賽首勝 開季首戰拚百勝紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
田中將大奪勝。 擷圖自推特
田中將大奪勝。 擷圖自推特

樂天隊王牌投手田中將大今天登板，對橫濱隊先發5局，被揮出4支安打、失1分，樂天終場3：1獲勝，田中奪下官辦熱身賽首勝，他說，還有一些投球細節必須調整。

田中6日對中日隊中繼4局、失兩分吞敗，今天首度先發用65球完成任務，投出3次三振、未有保送；早川隆久後援4局只被1安，飆出5次三振，也未保送打者，拿到救援成功。

田中全力備戰新球季，認為投球節奏、球的尾勁愈來愈好，還要和捕手太田光交換一些意見，增加投捕默契，

日職本季賽事26日開打，田中下一戰20日在東京巨蛋對決巨人隊，也是官辦熱身賽最後登板，他將於27日在仙台主場對決日本火腿隊，挑戰日職生涯第100勝、美日通算第178勝紀錄。

樂天 日本火腿 橫濱

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