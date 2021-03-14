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中職／來幫兄弟破魔咒 安心亞預約封王遊行見

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
安心亞擔任中信兄弟隊主場開幕戰開球嘉賓。記者陳宛晶／攝影
安心亞擔任中信兄弟隊主場開幕戰開球嘉賓。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊近7年6度在總冠軍賽失利，「7年6亞」被虧不停，球團選擇直球對決，今天在洲際球場開幕戰開球嘉賓，找來女藝人安心亞，她向全場象迷預約，「相約封王遊行見」。

安心亞穿上兄弟1號球衣開球，她解釋：「1號代表中信兄弟拿冠軍，今天來到這裡非常興奮、很開心，看到近萬名球迷加油吶喊，感受到熱情，昨天已經旗開得勝，今天一定會再拿下勝利。」她更預約兄弟今年奪冠，與球迷相約封王遊行見。

安心亞透露，身邊朋友都是兄弟球迷，所以去年總冠軍賽時，就知道自己的名字被球迷拿來做文章，李佳穎還因此封鎖她，直到總冠軍賽結束才解封鎖，所以收到兄弟的開球邀約，她也一口答應。

安心亞表示，「我一直希望有這個機會來幫兄弟開球，想打破魔咒，我就覺得，安心亞就是冠軍啊！」

安心亞曾在2010年應統一獅隊之邀，造訪天母球場開球，相隔10年以上再任開球嘉賓，她笑說自己記性不好，前一次的開球記憶都忘光了，「但這一次，我覺得會永生難忘。」

二任開球嘉賓，安心亞自稱信心爆棚、有備而來，擔任打者的陳子豪打破慣例出棒打到這球，也沒嚇到她，「我就是覺得他會打到。」

中信兄弟 統一獅 陳子豪

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