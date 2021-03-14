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中職／「火球男」徐若熙扛龍象戰先發 先發輪值有底

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
味全龍隊「火球男」徐若熙預計擔任球隊第二場先發投手。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊「火球男」徐若熙預計擔任球隊第二場先發投手。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊重返一軍的歷史首戰交由「龍狀元」王維中先發，接下來輪值也大致底定，第二場作客中信兄弟隊的「龍象大戰」復刻版，將由「火球男」徐若熙先發，面對生涯一軍初登板，他說：「把教練交代的做好。」

徐若熙今天到牛棚練投約25球，預計周三（17日）作客台中洲際棒球場時，扛起先發任務，徐若熙表示，有看開幕戰觀察中信，也知道是很強的打線，跟面對二軍一定有落差，自己雖然不是扛開幕戰，但首次在一軍出賽，難免有點緊張。

先前熱身賽登板時，徐若熙有感覺到腿部緊繃，但目前狀況好多了，「教練有提醒我，可能是因為跨步太大所以拉到肌肉。」先發對中信有70到80球的限制，徐若熙希望能以5局為目標。

龍隊第三戰是18日續戰中信，原本排定郭郁政，但因手發炎預計休1到2周，改由吳俊杰或林政賢擇一先發，總教練葉君璋表示，林政賢近期表現穩定的，球速最快到136公里，吳俊杰的狀況也不錯。

至於新洋投布里悍則預定19日對中信兄弟先發，另一洋投鋼龍雖然進度不錯，但還需要2到3周的時間調整，才能拉長球數。

林政賢 中信兄弟 牛棚

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