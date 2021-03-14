中職／味全龍相隔22年一軍首戰 葉君璋、張泰山滿滿感動

中職味全龍今天在台南棒球場迎接一軍首戰，總教練葉君璋和打擊教練張泰山都是前球員，葉君璋表示，今天踏進球場就要準備贏球；張泰山則說有滿滿感動，球迷都在等待這天到來。

中職已經於昨天開打，味全龍隊今天則是回歸中職後首戰，相當受到關注。談到領軍首戰的心情，總教練葉君璋說：「準備贏球而已。」從球隊剛開始成立，一路帶領球隊到終於要打一軍賽事，葉君璋認為，練球部分其實都大同小異，不過對新球隊來說最重要的是「溝通」。

葉君璋表示，「不管是教練跟教練、跟選手、跟球團的溝通，都是非常重要的事情。」因為味全龍是新球隊，葉君璋指出，不知道彼此的認知是否接近，所以溝通顯得最重要，「不是說不好溝通，但真的會影響到整個球隊的發展。」

身為前味全龍隊球員，現任打擊教練張泰山則表示，「真的很感動，大家等待了20幾年，之前這支球隊發光發熱時突然解散，現在又呈現在大家面前，我覺得是不可能的任務，最讓我感動的是球迷一直在等待這天的到來。」

面臨擔任教練生涯的一軍首戰，張泰山指出，球場是再熟悉不過的地方，在這裡創了很多紀錄、拿了很多獎項，但現在焦點都在球員身上，「球員打得好教練就會有成就，但不會給他們太多壓力，他們是一塊玉，期待發光發熱的時候。」

除了有一群不離不棄等待20幾年的「老龍迷」，張泰山說：「我也希望新世代的球迷們看到我們的態度，也慢慢進場為我們加油，現在是不一樣的風格，以前是沉穩的風格，現在是拚勁、精神。」