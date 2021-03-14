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中職／感謝兄弟相挺奪勝 助總請全隊喝「首勝咖啡」

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
林威助總教練請全隊喝首勝咖啡。 中信兄弟提供
林威助總教練請全隊喝首勝咖啡。 中信兄弟提供

中信兄弟隊昨天在開幕戰以10：4擊敗統一獅隊，開幕戰就收下勝利，也是總教練林威助領軍的第一勝，今天在洲際球場請全隊喝咖啡，林威助表示，「首勝嘛！慶祝一下，希望他們繼續加油。」至於繼續贏的話是否繼續請？助總笑答：「我沒有那麼好野（有錢）。」

林威助今年展開一軍教頭生涯的第一季，昨晚迎接開門喜，第一戰就拿下勝利，隊長王威晨賽後將首勝球親手交給助總，而助總贏球不居功，賽後誇球員表現好，場上霸氣有拿出來。

兄弟今天回到洲際球場，將在主場開幕戰迎戰富邦悍將隊，賽前全隊先享用助總的「首勝咖啡」，一人一杯，感謝球員的拚戰，讓他可以順利拿下首勝。

有趣的是，林威助請客，也意外讓昨天拿下單場MVP的張志豪躲過「破財」，助總得知後決定，「那就後天練球再給他請」。

兄弟今天回到洲際球場，休息室外已有不少祝賀花籃、花束等著「助總」，甲子園歷史館、台灣觀光協會大阪事務所、阪神Contents Link都來道賀林威助升任一軍總教練，祝福他帶領順利，兄弟今年可以奪冠。

首勝咖啡。 中信兄弟提供
首勝咖啡。 中信兄弟提供

兄弟休息室外花籃，祝賀林威助。 中信兄弟提供
兄弟休息室外花籃，祝賀林威助。 中信兄弟提供

林威助 富邦悍將 統一獅

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