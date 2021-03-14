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中職／獅隊傷兵纏身 林岳平就怕「最不想遇到版本」

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者蘇志畬／攝影

衛冕軍統一獅隊開季就狀況多多，主力牛棚傅于剛、黃竣彥因傷無法出賽，熱身賽到開幕戰，近1到2周就有3名投手被強襲球打到，游擊手林祖傑也因自打球受傷，總教練林岳平只希望不要碰到「最不想遇到的版本」。

獅隊昨天在開幕戰中，江承峰被強襲球打到腳傷退，加上之前熱身賽古林睿煬、林其緯也都被強襲球打到，「餅總」林岳平表示，雖然都是意外，但也代表開季不太順，「不好的預兆」。

餅總透露，目前主力牛棚都有傷在身，包括邱浩鈞、王鏡銘、黃竣彥、江承峰、傅于剛，今天也讓江辰晏和潘威倫隨隊練習，若有狀況，潘威倫可能要回歸長中繼。

不僅投手，去年撐起游擊防區的林祖傑，在開幕戰8局下就因自打球打中左腳背，無法走路，雖無骨裂，但需要時間消腫，今天被降下二軍，加上替補的陳重廷近期腰部不適、揮棒不順，拉上吳國豪頂替，不排除陳鏞基支援。

對林岳平來說，要讓陳鏞基、潘威倫去補起空缺是最不想遇到的版本，但至少是在開季就出現狀況，考驗球隊的戰力，也需要所有名單內的球員一起撐過去這段時間。

林岳平 潘威倫 牛棚

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