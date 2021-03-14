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中職／首戰就打快5小時 加百利有探聽中職常態沒嚇到

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊洋投加百利。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊洋投加百利。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊洋投加百利昨天在開幕戰中繼出賽，演出在中職的初登板，首戰就參與到4小時45分鐘的史上最長9局開幕戰，加百利透露，事前就知道這是中職常態，所以已經做好心理準備。

加百利因投球量尚未調整到位，昨天先從牛棚出發，中繼1局被敲3安打、失1分。談到初登板的心情，他說：「除了興奮，還是興奮，初來乍到這個環境，想把最好的一面表現出來。」他預計下一戰就會朝先發調整。

來到中職的第1場比賽，就見證兩隊打了快5小時才分出勝負，加百利沒被嚇到，「球季開始前就有看影片，知道這是台灣常態，也有和隊友聊過，問他們這是正常的嗎？他們都說沒有錯，所以有做好心理準備。」

加百利在2月1日抵台，在台灣待了一個半月，由於不太愛出門，加上球團有提醒，因為疫情，盡量少到公共場所，所以來台後出門機會不多，倒是在翻譯帶路下，已經品嚐不少美食，對於百香果綠茶更是一喝上癮，而且只喝全糖、不夠甜的還不喝。

中職 牛棚

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