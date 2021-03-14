中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林威助仍將他放在第4棒，他表示，「這只是120場的1場，要1場決定他的生死，不太可能。」他強調對選手的信任，「他一定有他的實力在」。

兄弟昨役首局先靠2保送、1安打攻占滿壘，無人出局，輪到詹子賢的打席，他敲出投手方向反彈球，獅隊先發投手古林睿煬接球後策動「1-2-3」雙殺。

4局上，詹子賢在一、二壘有人時上場打擊，打向游擊方向，這回是「6-4-3」雙殺，兄弟雖提出挑戰，但重播輔助判決確認一壘先接到球，詹子賢敲出此役第2支雙殺打。

詹子賢是史上第3位在開幕戰出現兩支雙殺打的選手，今天兄弟出戰富邦悍將隊，依然將詹子賢放在4番。對於媒體提問第4棒人選，助總表示，「誰扛第四棒會比較好？壓力會比較小？」他說：「中心打者就是會有一定的壓力，就是要去自我突破。」

林威助肯定詹子賢昨天在滿壘時的保送，「在打不好時，可以選到對球隊有貢獻的保送，那就是有他的價值。」

林威助表示，昨天只是120場比賽的其中1場，不可能用1場表現決定詹子賢的生死，「他一定有他的實力在，我們相信球員，如果有一段時間還是無法好轉，當然到時會有其他考量。」