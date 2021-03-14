快訊

花蓮失蹤鳳梨阿嬤找到了 疑吃菅草心撐5天

光啟高中教師疑售菸給學生！對話外流後威脅畢業成績

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊詹子賢。 中信兄弟提供
中信兄弟隊詹子賢。 中信兄弟提供

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林威助仍將他放在第4棒，他表示，「這只是120場的1場，要1場決定他的生死，不太可能。」他強調對選手的信任，「他一定有他的實力在」。

兄弟昨役首局先靠2保送、1安打攻占滿壘，無人出局，輪到詹子賢的打席，他敲出投手方向反彈球，獅隊先發投手古林睿煬接球後策動「1-2-3」雙殺。

4局上，詹子賢在一、二壘有人時上場打擊，打向游擊方向，這回是「6-4-3」雙殺，兄弟雖提出挑戰，但重播輔助判決確認一壘先接到球，詹子賢敲出此役第2支雙殺打。

詹子賢是史上第3位在開幕戰出現兩支雙殺打的選手，今天兄弟出戰富邦悍將隊，依然將詹子賢放在4番。對於媒體提問第4棒人選，助總表示，「誰扛第四棒會比較好？壓力會比較小？」他說：「中心打者就是會有一定的壓力，就是要去自我突破。」

林威助肯定詹子賢昨天在滿壘時的保送，「在打不好時，可以選到對球隊有貢獻的保送，那就是有他的價值。」

林威助表示，昨天只是120場比賽的其中1場，不可能用1場表現決定詹子賢的生死，「他一定有他的實力在，我們相信球員，如果有一段時間還是無法好轉，當然到時會有其他考量。」

詹子賢 林威助 富邦悍將

延伸閱讀

中職／張志豪1擊 送助總首勝

中職／張志豪開轟助威 林威助執教首戰就奪勝

中職／史上最長9局開幕戰 獅投14保送遭兄弟痛宰

中職／開幕戰敲2雙殺打 詹子賢是史上第3人

相關新聞

中職／詹子賢還是放4棒 助總不用1場定奪選手價值

中信兄弟隊昨天以10：4擊敗統一獅隊，在開幕戰拿下勝利，但第4棒詹子賢單場兩度敲出雙殺打，引起球迷討論熱烈，今天總教練林...

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

2009年因假球案波及，從職棒場退役的前旅日投手張誌家，銷聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前擔任直播主，他與知名...

中職／味全龍回歸中職首戰 王維中扛先發對決布雷克

中華職棒今天在台南棒球場進行「龍獅大戰」，為新軍味全龍隊回歸一軍舞台首戰，由本土王牌王維中扛下先發重任，對決統一獅隊去年...

中職／相隔7805天 獅龍戰今重現江湖

統一獅隊新球季開幕前兩場復刻「經典對決」，昨先戰中信兄弟隊、今晚對上復出的味全龍隊，也是兩隊相隔7805天再交手，預售票...

中職／張志豪1擊 送助總首勝

中華職棒32年球季昨天在台南球場開打，統一獅隊與中信兄弟隊的經典對決，張志豪轟出本季聯盟第一支全壘打，加上2打點、4得分...

中職／張志豪開轟助威 林威助執教首戰就奪勝

中信兄弟隊總教練林威助新手上路，張志豪用一發兩分砲助威，在中華職棒32年開幕戰以10：4擊敗去年冠軍統一獅隊，收下一軍執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。