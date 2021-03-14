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悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

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悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，他還曾到工地打工，在高空裝設鐵皮屋。圖／張誌家提供
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，他還曾到工地打工，在高空裝設鐵皮屋。圖／張誌家提供

2009年因假球案波及，從職棒場退役的前旅日投手張誌家，銷聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播賣貨，介紹精品手表，並成功以11000元賣出，還在手表的包裝與證書上簽名，讓標下手表的網友直呼是「全球唯一」，還有不少網友留言，要曾經出過唱片的張誌家，在直播中獻唱一段，張誌家也應觀眾要求，重唱當年主打歌，讓網友直呼「耳朵懷孕」。

曾有棒球國手資歷的潘豪豪，在直播中透露，當年他就讀高中時，張誌家剛好退役在鐵板燒店工作，常幫潘豪豪加菜，讓他至今仍感動不已，也讓年紀相差一段距離的兩人成為莫逆之交。

曾因假球案背負許多罵名的張誌家坦言，他在直播前也曾一度想打退堂鼓，但一方面因為與潘豪豪的交情，一方面也想知道，自己再回到螢光幕前，還有多少球迷、網友支持他，沒想到湧進來的網友留言，都是替他加油打氣，讓張誌家相當感動，他也首度在鏡頭前反省告白，表示自己當年靠著天份打球，名利雙收，卻沒有好好珍惜自己的天分，讓他至今相當後悔。

張誌家也透露，他在職棒場上退役後，曾經做過鐵板燒、裝冷氣、在工地搬水泥等工作，並規劃九月可能要考高爾夫球的職業證照，走過風風雨雨的人生前五局，張誌家重新調整步伐，希望能投完人生下半場。

從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前，擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播拍賣。圖／張誌家提供
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前，擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播拍賣。圖／張誌家提供
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前，擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播拍賣。圖／張誌家提供
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前，擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播拍賣。圖／張誌家提供

張誌家 高爾夫 棒球

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