中職／味全龍回歸中職首戰 王維中扛先發對決布雷克

中華職棒今天在台南棒球場進行「龍獅大戰」，為新軍味全龍隊回歸一軍舞台首戰，由本土王牌王維中扛下先發重任，對決統一獅隊去年總冠軍戰的優秀球員布雷克。

王維中有旅美、旅韓資歷，去年選擇回到中職選秀，成為味全龍隊狀元。龍隊本季加入一軍賽事，首戰不意外地讓王維中擔任先發，日前他受訪時表示，有壓力但不會緊張，「什麼事都做了，接下來就看自己的造化了，很期待。」

談到王維中，今天的對手統一獅隊總教練林岳平表示，「不用懷疑王維中的能力，他本來就是很好的投手。」

獅隊在春訓、官辦熱身賽都沒有對過王維中，對此林岳平指出，可能對方有點刻意避開對戰機會，「但這只是第一場，往後一定還有很多機會遇到他，不曾遇過就是看選手的臨場表現，比賽增加後選手自然慢慢會去了解王維中。」

獅隊今天則是推出洋投布雷克先發，他是去年總冠軍系列賽優秀球員，林岳平說明，之前就有預想如果開幕戰古林睿煬趕不上，就選擇布雷克，「但開幕戰在台南是象徵性的第一場，把這個機會留給我們本土期待的選手。」

林岳平指出，布雷克是去年幫助球隊奪冠的重要投手戰力，「希望他用去年季後賽的經驗，帶到今年季賽，由他來帶領我們的外籍投手，用好的表現給球隊支援。」

另外在洲際棒球場，是中信兄弟的主場開幕戰，與富邦悍將交手。兄弟派出本土投手鄭凱文先發，對決悍將洋投索沙。鄭凱文在前3年都是擔任後援角色，這次是睽違1318天再度擔任先發投手，他表示，「教練信任才會給先發機會，如何幫助球隊勝利，先發投手有很大責任。」