中職／張志豪開轟助威 林威助執教首戰就奪勝

中信兄弟隊總教練林威助新手上路，張志豪用一發兩分砲助威，在中華職棒32年開幕戰以10：4擊敗去年冠軍統一獅隊，收下一軍執教首勝的林威助說：「很高興、很興奮。」

中信兄弟今天4個得分半局都跟張志豪有關，首局就趁獅隊投手古林睿煬不穩保送上壘，最終攻下3分，3局上張志豪保送後靠著對手失誤回壘得分，6局上張志豪再轟出2分砲，將比數擴大到6：3，8局的4分大局，張志豪也靠保送延續攻勢。

中職今年比賽用球恢復係數下降，不過張志豪在6局上從吳承諭手中開轟，成為今年中職首轟，他表示，有咬中那顆球，但也是因為確實揮擊加上本身力量才能出牆。

單場獲得4次保送則是張志豪生涯最多，他說主要是球不在設定範圍，所以不輕易揮擊，「我也有揮到幾顆挖地瓜的球，還要再調整」。

執教首戰就在球隊打擊護送下取得勝利，林威助除了高興與興奮外，也認為今天球員表現很好，有展現霸氣，「當然首勝早一點拿到比較好，反正這只是一場，有拿到很高興，但明天是重新的開始，繼續再加油」。

兄弟打線攻下10分的背後，除了敲出8支安打還有14次保送，林威助表示，賽前打擊策略設定上，要求打者在2好球後的纏鬥，「保送對球隊也是一種幫助、貢獻」。

兄弟先發投手德保拉4局投了92球退場，林威助表示，這場還是以他的調整為主，雖然想讓他拿勝投，但也不要因此受傷，整體投手來說，投球策略還沒那麼到位，會繼續檢討。

【中央社台南13日電】

中職今天在台南棒球場進行開幕戰，中信兄弟單場選到14次保送，終場以10比4擊敗統一獅隊，兄弟新任總教練林威助奪下執教生涯首勝，他說，「很高興，今天球員都打得很好。」

獅隊推出開幕戰史上最年輕先發投手古林睿煬，不過控球不穩，1局上就出現2次保送，被敲3支安打、掉3分；第2局再投2次保送，但也送出3次三振。總計古林睿煬用70球僅投2局，被敲3支安打，投4次保送、3次三振，失3分，無關勝敗。

獅隊在2局下展開反攻，蘇智傑、施冠宇、林祖傑、林岱安連4棒敲安打，攻下3分追平。不過兄弟3局上沒有任何一支安打，靠著投手劉軒荅3次保送、三壘手郭阜林的失誤得1分；6局上出現保送後，張志豪再轟出2分砲，兄弟取得6比3領先。

雖然6局下獅隊的代打潘武雄、姚雨翔都敲安打，林岱安也有安打演出，追回1分；不過8局上兄弟一、二壘有人時，出現2次保送擠回1分，許基宏再敲清壘二壘安打，帶有3分打點，終場兄弟以10比4擊敗獅隊，兄弟教頭林威助奪下執教生涯首勝。

林威助今年從二軍升上一軍擔任總教練，開幕戰就領軍奪下首勝。賽後他說：「很高興、很興奮，今天球員都打得很好，霸氣都有出來。」林威助指出，首勝拿下後有比較安心一點，「當然是首勝早一點拿到比較好，但這只是一場，明天是重新的開始，繼續再加油。」他也說，這一勝想要獻給熱情加油的球迷。

兄弟先發投手德保拉用92球投4局，被敲8支安打，投2次四死球、4次三振，失3分無關勝敗，勝投由第2任投手蔡齊哲拿下。對於德保拉的表現，林威助指出，因為德保拉的調整目前以球速為主，「當然想讓他拿到勝場（投滿5局），但也不要因為這場而受傷。」