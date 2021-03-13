中職／古林睿煬開幕戰只投2局 餅總點評：投倒自己

統一獅隊先發投手古林睿煬開幕戰先發留下三個紀錄，其中一項有些難堪，先發2局就退場，成為開幕戰投球局數最短先發投手，總教練林岳平表示：「王牌的架勢還有得磨練。」

林岳平有意培養本土王牌，今天安排古林睿煬擔任開幕戰對中信兄弟隊的任務，刷新開幕戰最年輕先發投手紀錄，不過古林投2局掉了3分，而且用球數達70球不得不換人，獅隊投手群也保送不斷，送給對方大局機會，最終以4：10吞敗。

對於古林睿煬今天的表現，林岳平賽後表示，速度、變化球跟預期差不多，但位置不理想，特別是用球數太多，「原本希望70、80球可以度過4局，但2局就用完了」。

古林睿煬用球數偏多來自保送，首局就出現2次保送，加上一支安打讓對手在無人出局下攻占滿壘，最後也丟掉3分，第2局雖然未再失分，三個出局數也都用三振拿下，不過中間夾著2次保送。

林岳平表示：「王牌的架勢還有得磨練，因為確實是他沒辦法投出好球，而不是大家打到他的球，他自己把自己投倒了。」

古林睿煬認為，今天表現失常原因是心理影響生理，後面的賽季再想辦法彌補，「開幕戰跟想像差不多，但進入狀況太慢，所以造成大局出現，不是先發投手該有的節奏。」

特別是一開賽就連投6顆壞球，古林說，就是投不太進去，也因為上次在這邊被打到腳後，還在找感覺；第2局雖然節奏不錯，有三次三振，但也有些好球未受青睞，古林說：「這不是理由，一樣專注在投打對決。」

第三個紀錄是古林睿煬最快球速達155公里，刷新個人例行賽新高，超過150公里的球也有16顆，古林表示，主要是休賽季有加強，今天算驗收成果，不過他也說，單純球速快也沒有用，還是要幫助球隊贏球。

【中央社台南13日電】

中職今天在台南棒球場進行開幕戰，主隊統一獅以4比10不敵中信兄弟，獅隊先發投手古林睿煬僅投2局就被打退場，林岳平認為是自己投倒自己，古林睿煬則說要藉此吸收比賽經驗。

獅隊推出開幕戰史上最年輕先發投手古林睿煬，用70球僅投2局，創下史上開幕戰先發投手最短投球局數，總計被敲3支安打，投4次保送、3次三振，失3分，無關勝敗，最快球速155公里。

對於古林睿煬的表現，獅隊總教練林岳平表示，「王牌的架勢還有得磨練，確實是他沒辦法投出好球，而不是大家打到他的球，把自己投倒了。」林岳平指出，古林睿煬的速度、變化球跟預期差不多，但原本希望可以投過4局，「第3局如果再上去就快100球，所以換人。」

獅隊此戰7任投手出現14次保送，打破開幕戰單隊單場紀錄，並追平史上單隊單場最多（不含故意四壞）紀錄。對此林岳平表示，「太過於閃躲了，都是球數落後再來對決，確實有化解危機，但每一局都是這樣，只要一個大局就追不回來。」

古林睿煬則表示，「主要是心理影響身體，就吸取比賽經驗，後面還有很長的賽季，再想辦法彌補回來。」他指出，開幕戰跟想像中差不多，但進入狀況的時間點太慢，所以造成大局出現、用球數過多，不是先發投手該有的節奏。

身為新一代「火球男」，古林睿煬此戰球速有飆出來，不過他說：「球速快而已也沒有什麼用，球速不是短時間內可以成長，我在休賽季時有加強身體跟心理方面，今天算是驗收成果。」