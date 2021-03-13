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中職／統一獅14保送改寫難堪紀錄 慘遭中信兄弟10:4轟垮

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中職／史上最長9局開幕戰 獅投14保送遭兄弟痛宰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊投手群聯手投出破紀錄的14次保送，中信兄弟隊張志豪單場5打席全上壘，4次保送外帶1發兩分砲，4度回到本壘得分。記者劉學聖／攝影
統一獅隊投手群聯手投出破紀錄的14次保送，中信兄弟隊張志豪單場5打席全上壘，4次保送外帶1發兩分砲，4度回到本壘得分。記者劉學聖／攝影

統一獅中信兄弟隊在開幕戰過招，獅隊投手群全場出現誇張的14次保送，兄弟主砲張志豪敲出兩分砲加4次保送，單場5打席全數上壘、4次跑回分數，拿下單場MVP，率兄弟終場以10：4大勝獅隊，收下新賽季第1勝。

獅隊推出年僅21歲又274天的古林睿煬先發，寫下史上最年輕開幕戰先發投手紀錄，但他因控球不穩、保送偏多，導致用球數持續飆高，最終僅投2局、已耗70球，被敲3安打、4保送，失3分都是責失分。

古林睿煬只投2局退場，寫下歷年聯盟開幕戰（不含98、99、05、20因雨延賽場次）先發投手最短投球局數，改寫2011年陽建福的2.1局。

兄弟由去年投手三冠王、年度MVP德保拉扛起開幕戰，第5局保送陳鏞基、林安可敲出安打後退場，先發4局被敲8安打、失3分，兩位先發投手退場時都確定與勝、敗投無關。

張志豪單場5打席全數上壘，除了4次保送外，第6局從吳承諭手中敲出兩分砲，今年中職的第一轟，幫助兄弟將領先優勢擴大為6：3。

第8局詹子賢先在滿壘時選到保送，帶有1分打點，許基宏補上二壘打清壘，兄弟單局進帳4分底定勝果。

獅隊因保送過多陷入苦戰，古林睿煬4保送、劉軒荅和吳承諭各3保送，李其峰2次保送，猛威爾、鄭鈞仁也有1次保送，單隊單場14次四壞保送大幅改寫聯盟開幕戰紀錄，原紀錄為2016年兄弟的8次，亦追平例行賽紀錄（2008年6月10日，兄弟14次四壞保送）。

史上比賽時間最長的開幕戰，為2016年兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，11局打了4小時49分鐘，此戰下午5點5分開打，直到晚間9點51分落幕，排名史上第二長開幕戰；9局的舊紀錄則為2015年兄弟、猿隊之戰的3小時51分鐘，此戰大幅改寫。

古林睿煬 張志豪 中職 統一獅 中信兄弟

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