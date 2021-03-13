中職／40歲變最老 潘武雄：站上場大家都一樣

統一獅隊開季一軍名單未將高國慶列入，剛滿40歲的「TAKE」潘武雄躍升今年中華職棒「現役最老」，他說：「站上場大家都一樣大，就是要拚球技。」

中職32年新球季今天開打，1981年3月11日出生的潘武雄未擔任先發，但今天若有機會上場，將是史上開幕戰出賽第三年長的球員，聯盟紀錄是2001年林仲秋的42歲又167天，再來是2019年高國慶的40歲又168天。

就算扣掉開幕戰，今年五隊一軍開季名單中，潘武雄40歲又2天的年紀也是最大，「場上沒分年紀。」潘武雄說，資深球員只是在經驗上比較占優勢，沒有想過還可以在一軍名單中，「覺得幸運，也很開心」。

去年潘武雄先發機會就變少，角色改以代打為主，但在總冠軍系列賽敲出8安、1轟，貢獻7分打點，打擊率4成71，拿下MVP。

今年依舊擔任代打為主，潘武雄說：「球員就是學習心態，加上今年新的打擊教練（卡麥隆）也有不少代打經驗，剛好可以慢慢跟他吸收經驗。」

獅隊今天派出古林睿煬先發，以20歲又274天之齡刷新最年輕開幕戰先發投手紀錄，潘武雄說，其實「嘟嘟」潘威倫當年先發時也算年輕，但現在時代不同，高中生投入職棒人數變多。