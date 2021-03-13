中職／國家元首開幕戰來捧場 潘武雄有經驗

中華職棒32年新球季今天在台南棒球場開打，開幕戰由統一獅隊迎戰中信兄弟隊，總統蔡英文以球迷身分出席，並頒發去年冠軍戒給獅隊成員，由總教練林岳平、首席教練高志綱代表領取。

蔡英文頒發完冠軍戒後，就坐在本壘後方觀看比賽，身兼立法院副院長的中職會長蔡其昌在旁陪同，此外，司法院院長許宗力、台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥、體育署長張少熙、兆豐金控張兆順董事長、亞洲棒總會長彭誠浩、台體大校長林華韋等人，也都到場。

上次國家元首出席中職開幕戰已是2010年，獅隊開季一軍球員只有潘武雄兩次都參與，當年他是獅隊第三棒、左外野手，「是在天母棒球場。」潘武雄記得很清楚，看到國家元首來看球，「這表示棒球被重視，是國球，打起來更有動力。」

2010年時中職遭遇假球案風暴，跟今年熱潮相當不同，潘武雄表示，這也代表職棒環境變，很多旅外球員也想要回來，「希望我們能夠越來越好，以超越韓國、日本職棒為目標，這是我們要努力的，也是國家要努力的方向」。