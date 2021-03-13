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中職／寫完最年輕紀錄 古林睿煬2局就耗70球退場
中職32年今天開打，統一獅隊20歲投手古林睿煬一開賽就先寫下紀錄，以20歲又274天成為史上最年輕開幕戰先發投手，此役面對中信兄弟隊投2局，被敲3安打、4次保送，丟掉3分都是責失分，最快球速155公里，退場時兩隊3：3平手，確定無關勝敗。
古林睿煬獲總教練林岳平親點，扛下開幕戰，首局就遇上麻煩，開賽就因2保送、1安打擠成滿壘，雖讓詹子賢擊成投手正面滾地球形成雙殺，但許基宏、周思齊接連敲出安打、各帶1分打點，趁周思齊在一、二壘間遭到夾殺，三壘上許基宏再跑回第3分。
古林睿煬首局就花了34球，他的用球數持續飆高，第2局3個出局數都靠三振拿下，但也出現兩次保送，投完兩局已用70球，獅隊決定換投，由劉軒荅接替投球。
古林睿煬只投2局退場，寫下歷年聯盟開幕戰（不含98、99、05、20因雨延賽場次）先發投手最短投球局數，改寫2011年陽建福的2.1局。
獅隊在2局下反撲，蘇智傑、施冠宇、林祖傑、林岱安連4棒敲出安打，先追回2分，林靖凱高飛犧牲打攻下追平分，也讓古林睿煬可以不必帶敗投資格退場。
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