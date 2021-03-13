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中職／獅象傳奇話當年 曾智偵：對兄弟壓力大

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
中華職棒32年開幕戰，統一獅隊邀請傳奇球員「大目」曾智偵及「大頭」吳復連到場觀戰。記者劉學聖／攝影
中華職棒32年開幕戰，統一獅隊邀請傳奇球員「大目」曾智偵及「大頭」吳復連到場觀戰。記者劉學聖／攝影

統一獅隊主場開幕戰對上中信兄弟隊，復刻獅象「經典對決」，特別邀請兩隊傳奇球員「大目」曾智偵及「大頭」吳復連到場觀戰，回想當年對抗，曾智偵跟兄弟象對戰壓力特別大，領先8局都可能被逆轉。

曾智偵效力獅隊12年，打到45歲更創下多項紀錄，回顧過去對決兄弟，他說：「他們後勁十足，即使前8局都領先，如果韌性不足，有可能被逆轉，因為他們球迷很多，打起來壓力特別大。」

曾智偵與吳復連也有不少交手經驗，曾智偵笑稱吳復連是「老頑童」，在場上有不少花招，點出有一次要回本壘時，曾智偵站在一旁讓出本壘，吳復連卻還是想要踹自己的腳。

吳復連在旁笑著辯解，「是他會故意嚇我們，明明沒拿球還做假動作，如果要滑不滑，可能會受傷。」去年中職曾出現本壘攻防爭議，曾智偵笑說：「可能從我們延續下去的。」

獅隊總教練林岳平去年首次接掌兵符，從總冠軍賽1勝3敗劣勢逆轉，曾智偵直呼不簡單，也認為關鍵在於他有不錯的教練團，跟首席教練高志綱過去是投捕搭檔也有默契，「兩人搭配會越來越順暢」。

吳復連 林岳平 統一獅

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