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中職／史上第6位帶MLB資歷土投 王維中少數能扛先發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王維中是中職史上第9位具備大聯盟資歷的本土球員、投手第6人。 中央社
王維中是中職史上第9位具備大聯盟資歷的本土球員、投手第6人。 中央社

味全龍隊狀元郎王維中明天將在台南球場「開箱」，演出他在中華職棒的初登板，他是中職史上第9位具備大聯盟資歷的本土球員、投手第6人，而先發投手的身分，在近年大聯盟回歸的台灣投手中更是罕見。

龍隊明天就要迎接重返一軍的首場賽事，由王維中先發，對手統一獅隊則是推出去年總冠軍賽最優秀球員布雷克；布雷克旅美最高層級3A，具備3年大聯盟資歷的王維中，履歷表還更華麗。

中職過往有大聯盟資歷的本土投手，加盟中職後都以後援居多，曹錦輝先發19場，拿下8勝8敗、防禦率3.94，是少數以先發為主的案例。

倪福德旅美前以先發為主，2008年為中信鯨隊先發21場，「過水」後返台加盟義大犀牛，前三年（2015-17年）還有先發23場，接下來定位逐漸轉向專職牛棚。

郭泓志在中職的117場出賽都是後援，羅嘉仁的94場有93場是後援，唯一一場先發出賽是執行「假先發」任務，李振昌累積129場出賽，同樣全是後援，擔任中信兄弟隊的最後一道防線。

王維中在小聯盟時期曾以先發養成，也有在南韓職棒固定先發出賽的經驗，扛起先發不成問題，龍隊去年以狀元籤選進，就是期許他能扛下王牌投手的身分，明天一役將上賽場接受實戰檢驗，面對去年奪冠的獅隊。

中職 王維中 大聯盟

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