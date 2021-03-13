中職／兄弟開季僅帶25人保持彈性 先以三洋投迎戰

中華職棒32年球季今天開打，中信兄弟隊開季名單只帶25人，以內野功能性球員為主，洋投則確定為德保拉、萊福力、加百利三人，加百利因調整關係先從牛棚出發。

距離27人滿編還有2個名額，中信兄弟隊總教練「助總」林威助打算好好利用，明天可登錄鄭凱文、萊福力而不用將人下放二軍，透過今年2個不上場名單進行調整。

三名洋投中，德保拉、萊福力定位先發，而加百利預計先補強牛棚，林威助表示，以加百利目前的投球數來說，還無法擔任先發。

今年開季名單中，能擔任內野手的人選不少，而陳偉漢、張志強、杜家明則屬功能性球員，助總坦言，有些球員暫時無法固定位置，現況來說比較辛苦，「大家要互相cover。」

內野老將王勝偉未在一軍名單，林威助表示，會讓他先從二軍出發，球季這麼長還是會有機會，二軍的球員只要調整好都有機會，若在一軍坐板凳太久，反而手感會不見。