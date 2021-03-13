大專聯賽／莊陳仲敖最速154公里 飆15K目標旅外

大專棒球聯賽（公開一級）4強賽國立體大王牌投手莊陳仲敖完投勝，9局飆出生涯單場新高15K、最快球速154公里，率隊晉級冠軍戰，莊陳仲敖不斷成長，目標仍是旅外。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強今天在三重棒球場舉行，國立體大派出王牌投手莊陳仲敖先發對台東大學，莊陳仲敖首局就飆速154公里，今天投球狀態不錯，投到9局最快球速還可達151公里，有效壓制對手打線。

莊陳仲敖今天總計用117球投9局，被敲4支安打飆出15次三振，僅失1分責失分，拿下勝投、率隊晉級冠軍戰；莊陳仲敖表示，確定晉級4強後就有心理準備，今天開賽有一點緊張，4局隊友幫忙打進分數後，也投得更有信心。

國體教練龔榮堂表示，莊陳仲敖之前最多用球數約120球，今天本來設定讓他投100球左右，但投到8局他反應還可以繼續投，「他今天先發很專注，控球能力很好，教練團也決定讓去拚完投。」

莊陳仲敖曾經歷手肘傷勢，龔榮堂表示，學校的復健訓練師、肌力訓練師都很關注他，一路走來傷勢恢復的狀況教練團都有密切的監控。

莊陳仲敖投出大學生涯首場完投勝、飆出生涯單場最多15次三振，他表示之前比賽用了比較多的變速球，吸引打者揮空，但知道進入4強賽後、對手會去情蒐自己之前的投球影片，今天也有改變配球模式，主要以直球為主，收到不錯的成效。

連兩屆大專聯賽莊陳仲敖都是負責4強關鍵戰，他表示雖然也會想投冠軍戰，但能先幫球隊搶勝、晉級冠軍戰最重要；莊陳仲敖目前大三，他表示短期內不會考慮中職選秀、目標還是旅外。