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大專聯賽／疫情反培養自主性 國體大連2屆闖冠軍戰

中央社 / 新北13日電
109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強戰13日登場，國立體大下午與台東大學交手，終場由國立體大以7比1 奪勝晉級冠軍戰。圖為得分後，國立體大休息區隊友們歡呼慶祝。 中央社
109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強戰13日登場，國立體大下午與台東大學交手，終場由國立體大以7比1 奪勝晉級冠軍戰。圖為得分後，國立體大休息區隊友們歡呼慶祝。 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）4強國立體大今天與台東大學交手，國體王牌投手莊陳仲敖完投壓制，率隊以7比1、連兩年晉級冠軍戰；國體先前受疫情影響練球，教練團肯定球員自我訓練能力。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強今天在三重棒球場舉行，國立體大派出王牌投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖用117球完投9局，僅被敲出4支安打，飆出15次三振、僅失1分責失分，有效壓制對手打線、率隊拿下勝利。

國體大2局打完0比1落後，3局靠著單局3安、2保送、台東大學2次守備失誤，一口氣攻下4分、超前比數，4局再靠著吳家洋二壘打、林志光安打，送回團隊第5分，7局再拿2分保險分，順利拿下比賽勝利。

國體大連兩屆闖進大專聯賽冠軍戰，去年冠軍戰不敵開南大學，今年再闖冠軍戰，明天將與台北市立大學棒球隊爭冠，教練龔榮堂表示，球隊外出比賽當然都希望可以拿下最好成績，「朝著這個目標走，能不能拿到就看大家臨場表現，我們只能鼓勵選手，把握當下、做好當下。」

農曆年前受到衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情影響，龔榮堂表示，學校地理位置鄰近疫區，練球也受到不小影響，當時讓球員回到各自居住地自主訓練，教練團開課表，要求球員上傳自主訓練內容。

龔榮堂很欣慰，受疫情影響球隊中斷訓練約3週、加上農曆年2週，前後1個多月的時間，回頭檢視球員自主課表和訓練成果，他們真得很投入，放完農曆年假後回校整合1週、開始進入實戰，球員維持不錯感覺，「這段時間培養球員自我訓練的能力才是重點。」

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