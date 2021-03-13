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中職／洲際開幕戰他來扛 鄭凱文相隔1318天再先發
中信兄弟隊今天在台南球場與統一獅隊進行中華職棒開幕戰，明天回師台中洲際主場打自家開幕戰，先發投手在土、洋投選項中，總教練林威助最終選擇鄭凱文，也是鄭凱文相隔1318天再先發。
賽前被問到主場開幕戰先發投手由誰擔任？林威助表示，仍在萊福力、鄭凱文之間確認，主要評估兩人對戰富邦悍將隊的成績，以及後續對戰球隊。
聯盟官網隨後公布，兄弟選擇鄭凱文對上悍將隊洋投索沙，鄭凱文原本在2014年加盟兄弟時擔綱先發，16年、17年則是先發、中繼兩邊跑，上一次先發是2017年8月4日。
近3年鄭凱文都專注在中繼身分，表現不錯，不過今年兄弟本土先發投手短缺，開始以先發作為調整，局間的休息調整需要再習慣，也希望將投球局數盡量拉長。
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