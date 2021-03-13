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中職／推布雷克對決王維中 林岳平點出贏球關鍵

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
獅隊主場第二戰派出去年台灣大賽優秀球員布雷克，力抗「龍狀元」王維中。 聯合報系資料照
獅隊主場第二戰派出去年台灣大賽優秀球員布雷克，力抗「龍狀元」王維中。 聯合報系資料照

統一獅隊新球季開幕前兩場復刻「經典對決」，今天先戰中信兄弟隊，明天要對決新生的味全龍隊，獅隊派出去年台灣大賽優秀球員布雷克，力抗「龍狀元」王維中

明天對上味全龍隊獅隊照預期的派出布雷克，林岳平表示，因為春訓以來表現都很穩定，原本開幕戰若古林睿煬有狀況，就是他上，布雷克是奪冠重要戰力，今年也希望他能夠帶領陣中洋投，繼續為球隊繳出好表現。

味全龍首戰毫無疑問推出「龍狀元」王維中先發，林岳平坦承他是很好的投手，但還是有贏球機會。 中央社
味全龍首戰毫無疑問推出「龍狀元」王維中先發，林岳平坦承他是很好的投手，但還是有贏球機會。 中央社

龍隊回歸中職的首戰先發投手毫無疑問的是王維中，林岳平也說：「他的能力不用質疑。」也感覺熱身賽龍隊似乎有刻意避開，獅隊還沒對過王維中，「沒遇過就是看選手反應，這也只是賽季第一次碰到，會慢慢習慣」。

王維中在大聯盟以後援身分出賽47場，韓職先發一年拿下7勝10敗、防禦率4.26，面對他先發有何攻略？林岳平的回答頗有禪意：「不一定會在他身上贏，但要找到在他先發時贏球的方法」。

王維中 林岳平 味全龍

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