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中職／洲際首戰對決 鄭凱文剋悍將、索沙對兄弟超殺

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟洲際主場開幕戰，確定推出本土投手鄭凱文先發，迎戰悍將洋投索沙。 聯合報系資料照
兄弟洲際主場開幕戰，確定推出本土投手鄭凱文先發，迎戰悍將洋投索沙。 聯合報系資料照

中信兄弟隊明天回到洲際球場，進行主場開幕戰，確定推出本土投手鄭凱文先發，而對手富邦悍將隊則由洋投索沙打頭陣，上演「悍將殺手」與「兄弟殺手」的先發投手卡司組合。

先發投手調整不及的情況下，鄭凱文在春訓臨時轉換任務，改以先發調整，他的前一場先發登板已是2017年8月4日，中職生涯握有73場先發資歷，擔任先發投手時進帳33勝20敗、防禦率3.91，實績、經驗都不在話下。

鄭凱文去年對悍將隊後援出賽20場，防禦率只有1.96，遠優於對樂天桃猿隊的4.80、對統一獅隊的3.18，生涯對戰悍將隊（含義大犀牛隊）的防禦率也只有2.94。

悍將隊打線以林益全對鄭凱文最有心得，對戰100打席、96打數，敲出34支安打、3發全壘打，對戰打擊率3成54，高國輝則對鄭凱文敲出4發全壘打，但對戰打擊率只有2成46。

申皓瑋的對戰成績則是相當慘烈，11打數只敲出1安打、吞下7次三振，對戰打擊率只有0.091。

悍將隊將賽季首戰交給索沙，正是著眼對戰成績，索沙對兄弟頗有一套，先發對戰14場，拿下9勝1敗、防禦率1.99，且有兩場完投、一場完封，今年是索沙在中職的第3季，兄弟能否成功突破索沙封鎖值得觀察。

鄭凱文 索沙 中職

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