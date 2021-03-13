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中職／迎接開幕戰 兄弟助總初體驗平常心看待

中央社 / 台南13日電
中職32年新球季13日正式在台南棒球場揭幕，也是中信兄弟隊新科總教練林威助（前左）執掌一軍兵符首戰，他表示，以平常心看待。 中央社
中職32年新球季13日正式在台南棒球場揭幕，也是中信兄弟隊新科總教練林威助（前左）執掌一軍兵符首戰，他表示，以平常心看待。 中央社

中職32年今天在台南棒球場揭開序幕，去年統一獅冠軍教頭林岳平表示，參與開幕戰是給選手的榮耀與肯定；中信兄弟新科總教練林威助首度面臨開幕戰，則是以平常心看待。

主場統一獅隊是去年冠軍隊伍，領軍來到第2年的林岳平談到與去年的差別，他說：「心情都一樣，就是正式開始了，要對球隊近況、安排人員、比賽勝敗結果去承擔責任。」林岳平也認為沒有壓力，球季重新開始後大家起跑點都一樣，「只是去年我們起跑不好，希望今年做一點修正，穩定呈現好的球賽跟過程。」

開幕戰在自家主場進行，是台南睽違13年再度有開幕戰，且蔡英文總統親臨現場，受到關注。林岳平說：「去年拿下冠軍後，一定是今年的第一場，這是球隊的榮耀，也給予選手一個肯定，就把去年最後贏下來的想法，從今天第一場開始就帶進季賽裡。」

客隊中信兄弟總教練林威助則是執掌一軍兵符首戰，要挑戰自己執教生涯的首勝。一貫強調選手態度的林威助說：「賽前滿平常心的，因為這只是120場中裡面的1場，一場一場來，希望選手用態度把自己的實力表現在場上。」

之前林威助是二軍總教練，談到一軍與二軍的不同，「助總」除了笑說記者很多，滿滿球迷也是最不一樣的地方。他指出，「去年一軍跟二軍一樣，剛開始都沒球迷進場，但我們防疫做得很好，所以今年球迷有開放。」

林岳平 林威助 統一獅

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