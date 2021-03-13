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中職／冠軍獅開幕戰心態歸零 餅總推奇兵施冠宇先發DH
中華職棒32年開幕戰今天在台南棒球場開打，統一獅隊迎戰中信兄弟隊，林岳平從菜鳥教頭變成冠軍教頭，身分雖有不同，但他認為心態跟去年沒有不同，「新球季重新開始，大家都是一樣的」。
去年以菜鳥教頭身分帶領球隊拿下冠軍，林岳平將新球季視為新開始，五隊起跑點都相同，「去年我們一開始比較不順，希望今年一開始就有好過程」。
攤開獅隊開幕戰名單，跟去年奪冠陣容相差不多，不過指定打擊由施冠宇搶下，林岳平表示，主要是想嘗試看看，施冠宇擊球率不錯，吳桀睿、潘武雄主要是代打，看重他們在比賽後段面對張力的能力。
施冠宇過去兩年因甲狀腺亢進，沒有太多一軍機會，不過在缺乏右打獅隊打線中，對上左投德保拉有優勢，卡位先發，施冠宇說：「昨天看新聞就有個底，今天集合時知道（先發），機會來了就好好把握，不要辜負教練的期待。」
施冠宇回想當時在春訓時感到心肺狀況怪怪的，心跳速度快很多，才發現身體出狀況，指數最高的時候一天要吃12顆藥，現在只要1、2顆，維持半年沒復發就可停藥。
也因為身體因素，施冠宇只想趕快回到球場、恢復手感，沒有想過開幕一軍，但從春訓到熱身賽都一直堅持下去，他告訴自己：「要努力才有辦法今天站在這裡。」
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