大專聯賽／少棒球速勝過同學劉致榮 李偉安找回自信拚選秀

台北市大投手李偉安少棒時期是出色的投手，比隊友、現旅美球員劉致榮球速快，後來一度改練打者，大二重回投手丘找回自信，今天在大專聯賽4強好投，也確定畢業後會投入中職選秀。

台北市大棒球隊投手李偉安，少棒時期就讀台南崇學國小，少棒就有破120公里的球速（曾測到最速129公里），當時被評價投球能力超水準，但國小畢業後改練打者、蹲捕手，直到大二才又重回投手丘。

北市大教練廖文男表示，李偉安少棒時期是很突出的投手，但後來轉練野手，大一時教練團觀察後跟他討論，因為他在打擊方面沒辦法突破，在野手位置上不會快樂，建議他重回投手丘，大二李偉安再回到投手位置，經過2年的磨練、升上大四表現也開花結果。

李偉安表示，少棒同期的隊友有現役中職樂天桃猿隊野手成晉、旅美職棒波士頓紅襪隊「火球男」劉致榮；少棒時球速贏過劉致榮，李偉安笑說：「可能是我身材條件比較好，但他現在很快、都已經旅外了。」

從投手改練打者、再重回投手角色，李偉安表示，大一因為膝蓋受傷、不能蹲太多場次，重新練投後，總教練高英傑、教練廖文男都有給很多提點，現在比較喜歡投球，「遇到挫折之後，好不容易才又有一點比較出色的成績、希望可以好好發揮」。

李偉安今天在109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽對台灣體大先發出賽，總計用85球投6局被敲4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，表現不差，球隊終場以3比2拿勝、晉級冠軍，李偉安無關勝敗。

李偉安表示，今年暑假大學畢業後打算投入中職選秀，「這是自己的想法，職棒是一個夢想也是目標、挑戰看看」。