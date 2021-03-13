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大專聯賽／北市大隔19年闖冠軍戰 上次奪冠有王建民

中央社 / 新北13日電
109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽13日在三重棒球場舉行，台北市大與台灣體大交手，北市大以3比2拿勝、暌違19年再闖冠軍戰。賽後北市大球員擊掌慶祝。 中央社
109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽13日在三重棒球場舉行，台北市大與台灣體大交手，北市大以3比2拿勝、暌違19年再闖冠軍戰。賽後北市大球員擊掌慶祝。 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）4強台北市大與台灣體大交手，北市大邱澤豪9局敲出再見安打當英雄，率隊以3比2拿勝、睽違19年再闖冠軍戰，教練廖文男盼球員打出價值、重返王建民時期榮耀。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在三重棒球場舉行，台北市大與台灣體大交手，北市大8局打完2比1領先，台體大9上靠著顏郁軒安打送回追平分。

北市大9局下再起攻勢，靠著觸身球保送、王偉安內野安打、邱澤豪敲出再見安，順利拿下比賽勝利、繼90學年度後、睽違19年再闖大專棒球聯賽冠軍戰。

今年大四的打者邱澤豪揮棒速度快，他表示9局上場打擊時，教練有提醒不要太想出力，照平時的練習、把球打平就好，打出生涯第一支再見安打很興奮，「我們這批球員很團結，賽前大四球員也會勉勵隊友們」；對於畢業後規劃，邱澤豪說打算先到業餘成棒隊磨練，不急著一下子就挑戰最高職棒殿堂。

北市大教練廖文男表示，9局上出了狀況，當時有跟球員說「我不想打PK（延長賽）」，也叮嚀王偉安要有耐心一點，只要能上壘，輪到揮棒速度快的邱澤豪攻擊，只要擊球點確實、就有機會敲安拿勝，而球員沒有辜負教練團期待，讓廖文男很感動。

廖文男表示，北市大從8強複賽打到今天，一路走來蠻辛苦的，因為複賽前幾場比賽打不好，投手消耗量大，今天4名投手李偉安、許育銘、楊孟沅、侯羿輔都很辛苦，很高興球員們有堅持住。

廖文男表示，這批球員培養了4年，也鼓勵他們該是要打出點成果了，要打出自己的價值；北市大睽違19年再闖冠軍戰，90學年度時拿下亞軍，上一次大專聯賽奪冠已經是88學年度，也是王建民還就讀北市大（當時為台北體院）時期，廖文男表示：「希望球員可以創造歷史，雖然很辛苦、但是且戰且走。」

棒球 王建民

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