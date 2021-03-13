棒球／李晨薰復出曾後悔開刀 靠前輩陳偉殷分享經驗

熬過術後555天復健的日子，國立體大火球男李晨薰重新走上投手丘，李晨薰笑說，沒想過復健這麼苦、開完刀後一度後悔，但學長陳偉殷分享經驗讓他更安定，一步步慢慢來、目標仍是旅外。

李晨薰從三級棒球時期就是出色的球員，高中最快球速就可投到153公里，2019年雖被選入U18世界盃棒球賽中華隊，但因手傷沒有出賽，2019年底確定要赴美開刀，2020年1月在美國接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術。

李晨薰術後在美國復健半年開始傳球，直到去年9月術後首度進牛棚練投，今年3月4日在109學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽中術後首度登板投1局，最快球速約146公里，3月8日再登板投球，最快球速拉至149公里，國內外球探十分關注李晨薰狀況。

李晨薰分享開刀後這段時間的心路歷程卻說：「其實剛開完刀復健時有些後悔」，他表示復健的過程很挫折，剛開始投球時投沒幾顆就不舒服，復健進度走一步、退兩步的感覺，「那時候心境有點負面，一直想著什麼時候還能再回到球場上」。

李晨薰表示，旅外球員陳偉殷有關心他的復健進度，並提到復健過程一定很辛苦、很乏味，「聽他這樣說有比較安心一點，知道大家都是一樣的」。

從過去三級棒球時期一路順遂，到經歷開刀挫折，李晨薰說過程中想了很多，也想跟學弟說：「只要身體有什麼不舒服就要馬上反應，不要以為只是小狀況。」

走過555天的復健、重返投手丘，李晨薰表示，第一次回到投手丘感覺蠻感動的，心情上也有一點亢奮，現階段慢慢來、逐步拉長投球局數，未來目標還是旅外。