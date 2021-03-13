中職／獅隊開季陣容零左投 打線卻得先體驗「左投套餐」

統一獅將在台南開幕戰迎戰中信兄弟，而面對中信一大票左手大砲，獅隊開幕戰名單中卻沒有左投應戰，也讓總教練「餅總」林岳平相當苦惱，但也表示現階段沒有適合的人，不會為了增添左投戰力而硬選。

去年聯盟總共出現561支全壘打，左打者擊出317轟，佔比超過5成，也讓各隊紛紛準備牛棚左投待命，如中信王奕凱、樂天桃猿賴鴻誠和劉昱言及王志煊、富邦悍將藍愷青及陳韋霖、味全龍羅華韋及王玉譜，僅統一清一色皆為右投。

根據《自由時報》報導，餅總一開始確實有帶上左投的想法，但現階段實在找不出這種功能性投手，先準備適合一軍強度的人選，「沒有功能性的投手，確實是我們比較弱的一環。」

統一投手群嚴重右傾的難題還沒解決，以往恐左的打線將要連續三戰面對德保拉(Jose De Paula)、王維中及王溢正三名左投，開季前三戰得先品嘗「左投套餐」，尤其統一兩門重炮林安可、蘇智傑，去年賽季一共打出60支全壘打，但面對左投僅僅打出5轟，合計打擊率僅2成05。

統一今年春訓也針對此情況，由轉任餵球左投的郭恆孝、大學左投楊承燁負起餵球重責，試圖改善恐左劣勢，打擊教練劉育辰透露，對左投的選球是這次秋、春訓的重點，也會藉由這3場比賽來驗收成果。