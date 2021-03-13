快訊

王立楨新書揭密 空軍行政官意外多買棺材…竟是自己用

佛洛伊德之死燃起BLM運動！政府願付7.6億元與家屬和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊開季陣容零左投 打線卻得先體驗「左投套餐」

聯合新聞網 / 綜合報導
獅對開季陣容完全沒有左投，但以林安可(圖)為首的左打重砲開季連三戰卻得先挑戰對手端出的「左投套餐」！ 截圖自統一獅官方粉絲團
獅對開季陣容完全沒有左投，但以林安可(圖)為首的左打重砲開季連三戰卻得先挑戰對手端出的「左投套餐」！ 截圖自統一獅官方粉絲團

統一獅將在台南開幕戰迎戰中信兄弟，而面對中信一大票左手大砲，獅隊開幕戰名單中卻沒有左投應戰，也讓總教練「餅總」林岳平相當苦惱，但也表示現階段沒有適合的人，不會為了增添左投戰力而硬選。

去年聯盟總共出現561支全壘打，左打者擊出317轟，佔比超過5成，也讓各隊紛紛準備牛棚左投待命，如中信王奕凱、樂天桃猿賴鴻誠和劉昱言及王志煊、富邦悍將藍愷青及陳韋霖、味全龍羅華韋及王玉譜，僅統一清一色皆為右投。

根據《自由時報》報導，餅總一開始確實有帶上左投的想法，但現階段實在找不出這種功能性投手，先準備適合一軍強度的人選，「沒有功能性的投手，確實是我們比較弱的一環。」

統一投手群嚴重右傾的難題還沒解決，以往恐左的打線將要連續三戰面對德保拉(Jose De Paula)、王維中及王溢正三名左投，開季前三戰得先品嘗「左投套餐」，尤其統一兩門重炮林安可、蘇智傑，去年賽季一共打出60支全壘打，但面對左投僅僅打出5轟，合計打擊率僅2成05。

統一今年春訓也針對此情況，由轉任餵球左投的郭恆孝、大學左投楊承燁負起餵球重責，試圖改善恐左劣勢，打擊教練劉育辰透露，對左投的選球是這次秋、春訓的重點，也會藉由這3場比賽來驗收成果。

中信

相關新聞

中職／扛開幕戰先發重任 德保拉挑戰高懸17年障礙

去年奪下投手三冠王，並在季末抱回例行賽MVP獎項的中信兄弟洋投德保拉(Jose De Paula)，被球隊賦予開幕戰先發投手的任務，將要面對去年冠軍統一獅，而去年對決獅子軍相當有心得的德保拉，將有機會

中職／王建民指導改善揮臂 兄弟左投有望改寫聯盟最年輕紀錄

生涯首度進入開幕戰一軍名單的中信兄弟左投王奕凱，西元2000年後出生的他，若在今晚對決統一獅的比賽中上陣，將改寫最年輕於聯盟開幕戰中出賽的左投紀錄。 王奕凱如果在今晚開幕戰中上陣，將會打破統一獅「格

中職／獅隊開季陣容零左投 打線卻得先體驗「左投套餐」

統一獅將在台南開幕戰迎戰中信兄弟，而面對中信一大票左手大砲，獅隊開幕戰名單中卻沒有左投應戰，也讓總教練「餅總」林岳平相當苦惱，但也表示現階段沒有適合的人，不會為了增添左投戰力而硬選。 去年聯盟總共出

中職／超過一半有大聯盟資歷 五隊洋將整理包

大聯盟級的先發投手對戰戲碼，將在中職32年頻繁上演，疫情之下，刺激各隊外援軍備戰提早開打，而且菜色升級再加碼，五隊共找了23名洋將，至少16人的履歷表裡有大聯盟出賽成績，一起透過以下整理包了解各隊洋將

中職／史上最多！ 獅隊隊史第20次聯盟開幕戰

中職32年今天開打，開幕戰由中信兄弟與統一獅隊交手，為史上最多次的對戰組合，台南球場內野票已完售，僅剩少量外野。獅隊派出...

中職／獅隊總冠軍加身 團隊薪資暴漲1200萬元

有去年總冠軍加身，統一獅隊迎來1200萬元團隊薪資漲幅，37歲老將陳鏞基簽下3年合約，第一年月薪70萬元，成為隊史最高薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。