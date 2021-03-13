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中職／史上最多！ 獅隊隊史第20次聯盟開幕戰

中央社 / 台北13日電
獅隊是隊史第20次參與聯盟開幕戰，為中職史上最多。 圖／統一獅隊提供
獅隊是隊史第20次參與聯盟開幕戰，為中職史上最多。 圖／統一獅隊提供

中職32年今天開打，開幕戰由中信兄弟與統一獅隊交手，為史上最多次的對戰組合，台南球場內野票已完售，僅剩少量外野。獅隊派出史上開幕最年輕先發古林睿煬，對決兄弟德保拉

揮別去年因疫情影響，球季剛開始不開放觀眾，在政府與全民合力防疫下，本季開放78%的觀眾進場。睽違13年再度於台南進行開幕戰，內野門票早就銷售一空，截至昨晚已售出6800張票，僅剩外野1000張，總統蔡英文將親臨現場為中職加油，是自2010年之後國家元首再次參與中職開幕戰。

開幕戰上演經典「象獅大戰」，為去年總冠軍系列戰的組合，也是中職歷年開幕戰出現最多次的對戰組合，本季為第8次。兄弟派出去年MVP、投手三冠王德保拉先發，對決獅隊的20歲小將古林睿煬，為史上最年輕的開幕戰先發投手。

獅隊總教練為去年剛上任就領軍奪下冠軍的林岳平，對上兄弟新科教頭林威助，分別年僅39歲及42歲。獅隊今年目標奪下2連霸，兄弟則是誓言要突破在總冠軍賽落敗的魔咒，抱回冠軍獎盃。

這次獅隊是隊史第20次參與聯盟開幕戰，為中職史上最多。獅隊開幕戰戰績目前5勝11敗1和（扣除1998、2005年因雨延賽），其中有12場給本土投手先發、5場外籍投手先發，本土先發戰績4勝7敗1和，比洋投的1勝4敗更優異。

兄弟則是隊史第17次參與開幕戰（易手中信後第6次），僅次於獅隊為中職第2多。兄弟歷年開幕戰取得10勝5敗（不含2020年因雨延賽），目前2連敗，其中含7場本土先發、8場外籍先發，本土先發戰績6勝1敗、外籍4勝4敗。

中職 古林睿煬 德保拉

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