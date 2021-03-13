中職／被賦予開幕戰先發重任 德保拉挑戰高懸17年障礙
去年奪下投手三冠王，並在季末抱回例行賽MVP獎項的中信兄弟洋投德保拉(Jose De Paula)，被球隊賦予開幕戰先發投手的任務，將要面對去年冠軍統一獅，而去年對決獅子軍相當有心得的德保拉，將有機會打破聯盟高懸17年的紀錄。
去年德保拉面對統一獅9場比賽，對戰防禦率2.24不僅為三隊最低，更在60.1局中狂飆77次三振，平均每場可送出8.6次三振，堪稱「獅隊殺手」。
面對統一獅較為順手的德保拉，有非常高的機會挑戰隊史開幕戰先發投手最多三振紀錄，陳義信在1993年、1995年都在開幕戰中投出8次三振，而兄弟投手至今仍觸不可及。
至於聯盟紀錄則是在2003年，中信鯨隊洋投郝男多(Geraldo Guzman)面對兄弟開幕戰，繳出8局12次三振的完美表現，也是目前唯一曾在開幕戰繳出雙位數三振的先發投手。
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