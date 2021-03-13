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中職／王建民指導改善揮臂 兄弟左投有望改寫聯盟最年輕紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
西元2000年後出生的兄弟左投王奕凱若在今晚對決統一獅的比賽中上陣，將改寫最年輕於聯盟開幕戰中出賽的左投紀錄。 截圖自兄弟官方粉絲團
西元2000年後出生的兄弟左投王奕凱若在今晚對決統一獅的比賽中上陣，將改寫最年輕於聯盟開幕戰中出賽的左投紀錄。 截圖自兄弟官方粉絲團

生涯首度進入開幕戰一軍名單的中信兄弟左投王奕凱，西元2000年後出生的他，若在今晚對決統一獅的比賽中上陣，將改寫最年輕於聯盟開幕戰中出賽的左投紀錄。

王奕凱如果在今晚開幕戰中上陣，將會打破統一獅「格格」林子崴所保持的23歲187天的聯盟紀錄，至於兄弟隊史紀錄則相差不遠，由彭識穎所寫下的23歲261天，若20歲的王奕凱今年無緣達標的話，未來1至2年內也有機會改寫新紀錄。

王奕凱雖在熱身賽中表現不出色，繳出防禦率6.75的成績，但K功卻相當了得，投2.2局就送出6次三振，最快球速也能投到146公里，今晚迎戰對決左投較為苦手的林安可、蘇智傑等獅隊中心棒次，王奕凱將有機會寫下開幕戰當中最年輕出賽的左投紀錄。

2018年選秀會中，中信兄弟於第五輪挑選王奕凱，雖在2019年有出賽紀錄，但成績並不穩定，而王奕凱在去年接受中信客座投手教練王建民指導後，微幅調整投球動作，投球擺臂軌跡縮短，也逐漸找回控球能力。

中信

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